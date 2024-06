Lahůdková Škoda 105 S vypadá, jako kdyby právě vyjela z továrny. A může být vaše!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V polovině září uběhne 48 let od představení Škody řady 742, která nahradila zastarávající modely 100 a 110. Ve srovnání s nimi toho ovšem nenabídla moc navíc. Stále disponovala motorem umístěným vzadu a pohonem zadních kol, což byla koncepce, od které drtivá většina západních automobilek v 70. letech už dávno upustila.

Přesto modelová řada 742 nakonec ve výrobě vydržela až do roku 1990, kdy se již několik let prodávala po boku Škody Favorit, jež konečně přinesla dodnes užívaný koncept „vše vpředu“. Pamatuji si, jak jsme se v polovině 90. let zbavovali naší rodinné Škody 120 ve šmolkově modrém laku a konečně přesedlali na moderní vůz západní výroby. Tehdy jsem přechod na vyspělejší techniku kvitoval, s odstupem zhruba 30 let ovšem cítím sentiment. A určitě nejsem sám.

Tahle krásná Škoda 105 z roku 1979, která se prodává na Slovensku, by ovšem naše stýskání mohla vyřešit. Jedná se o původní verzi, které se přezdívá užovka. Karoserie je totiž široká necelých 160 centimetrů. Tenhle konkrétní exemplář se chlubí přídomkem S (Standard), který označuje zcela základní verzi s karoserií bez ozdobných prvků, pevnými předními opěradly sedadel, zadními bočními okny bez možnosti stahování a dalších prvků výbavy.

Bílý vůz má podle popisu v inzerátu původní (a stále velmi zachovalý lak) a interiér. Všehovšudy má najeto pouze okolo 25 tisíc kilometrů, což při stáří 45 let v průměru vychází asi na 556 kilometrů ročně. Kvůli bezpečnosti a bezproblémovému používání se renovoval podvozek, brzdy, motor, chladicí soustava, která v některých situacích nezvládala uchladit pohonný agregát (teplo tudíž musel řidič pomocí topení pouštět do kabiny).

Za Zuzanku, jak se stopětka jmenuje, její současný majitel požaduje 6700 eur, tedy asi 167 tisíc korun. To rozhodně není málo. Na druhou stranu škodovka vypadá skoro jako nová, takže velké investice pravděpodobně vyžadovat nebude. Hodnotu má především sentimentální, mimo Česko a Slovensko ji proto následně prodáte jen stěží. Na druhou stranu za jejím volantem zavzpomínáte na dětství a všechny krásy, které se s touto bezstarostnou životní etapou pojily.