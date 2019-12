Lamborghini dosahuje rekordních prodejů, přesto se je chystá omezit

V minulém roce prodalo Lamborghini 5.750 automobilů, což možná nemusí znít jako oslnivé číslo, ovšem v tabulkách prémiové značky se jednalo o 51% procentní růst. O 40 % navíc povyskočily i příjmy, které se zastavily na hranici 1.42 miliardy Euro.

V letošním roce přitom automobilka očekává opět rekordní růsty prodejů, které by se mohly vyšplhat až na 8.200 prodaných vozů. Na růstech příjmů se pak projevuje ochota lidí utratit klidně o 25.000 euro (637.000 Kč) více za starší model, jen aby nemuseli dlouze čekat na dodání nového.

Automobilka tak zažívá zlaté časy, přesto se chystá v příštím roce zpomalit. V roce 2020 by se měly roční prodeje stabilizovat pod hranicí 8.500 vozů, čímž si chce automobilka udržet svou exkluzivitu a současně chce ochránit majitele jejich vozidel před ztrátou hodnoty a propadem prodejních cen. V rozhovoru pro Automotive News Europe to prozradil Stefano Domenicali, CEO značky Lamborghini.

Na současném úspěchu značky se z velké části podílí SUV Urus, kterému se daří přivádět ke značce až 70 % nových zákazníků a v roce 2019 tvořil 55 procent všech prodejů. To je téměř 4.500 vozidel – tedy téměř celá roční produkce.

„V segmentu superaut se očekává růst okolo 3 % ročně a my nemůžeme očekávat, že model Urus poroste donekonečna,“ uvedl Domenicali. A pokud by značka pomýšlela na překonání hranice 10.000 prodaných vozů ročně, musela by rozšířit nabídku. „K překonání hranice 10.000 (vozů ročně) bychom potřebovali čtvrtý model. Ten ale nedorazí před rokem 2025.“

Často diskutovaným čtvrtým modelem v nabídce Lamborghini by se přitom mělo stát zcela nová GT, které by nabídlo konfiguraci 2+2. Automobilka však zatím s projektem vyčkává a zvažuje, jakou ze současných či budoucích platforem z koncernu VW by mohla pro model využít. To pak do velké míry ovlivní i pohonný systém, který by mohl nabídnout i jistou formu elektrifikace.

Na dotaz, zda omezení prodejů na cca 8.500 vozů ročně (až do představení čtvrtého modelu mezi lety 2025-2027) neohrozí rostoucí příjmy značky, měl Domenicali připravenou jednoduchou odpověď. Spolu s prodanými vozy totiž roste i počet najetých kilometrů – a to zvláště u SUV. Automobilka tak očekává mírný stabilní růst příjmů i díky zvýšené poptávce po náhradních dílech.

Zatímco před dvěma lety prodalo Lamborghini okolo 4.000 vozů, dnes už číslo překonává hranici 8.000 kusů. A zatímco majitelé modelů Avenador najednou ročně okolo 4.000 km a majitelé Huracanu 6.500 km, majitelé SUV Urus jsou schopni za rok najet okolo 15.000 km. Automobilka navíc plánuje rozšířit nabídku speciálních edicí a limitovaných kusů, o které je mezi zákazníky stále silný zájem. Finančně by tak trpět rozhodně neměla.