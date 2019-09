Byl by to prodejní hit, nebo propadák? Lamborghini chystalo levný sedan s technikou Chrysleru

Chrysler je dnes součástí italsko-amerického koncernu FCA, v minulosti to ale býval respektovaný velkovýrobce, do jehož portfolia patřily třeba i značky Talbot nebo Simca. V roce 1987 Chrysler koupil také Lamborghini, vlastněné tehdy bratry Mimranovými, který italského výrobce oživili po jeho bankrotu. Vedení americké automobilky mělo s italskou značkou osobité plány.

Tehdejší prezident Chrysleru a jeden z nejslavnějších automobilových manažerů v historii, nedávno zesnulý Lee Iacocca, totiž plánoval, že by jméno Lamborghini používal na vozech Chrysler, a to jako jejich speciální sportovní variantu. Přiznal to nedávno neméně slavný manažer Bob Lutz, v rozhovoru pro magazín Road & Track, tehdejší globální šéf produktového vývoje automobilky.

Pro Iacoccu taková myšlenka nebyla nová. Na konci osmdesátých let totiž vznikl kabriolet Chrysler TC by Maserati, což nebylo nic jiného než auto s americkým základem (platforma K), designem šmrncutým italským stylem a vyráběné v Itálii.

Šéf Chrysleru si nic nedělal z historie a image Lamborghini, chtěl novou značku v portfoliu maximálně využít, jeho podřízení ale byli zděšeni. Tom Gale, viceprezident designu, si podle vzpomínek Boba Lutze nevěděl s návrhy rady, a tak mu známý manažer poradil. Jdi cestou škodolibé poslušnosti, radil Lutz, navrhni edici Lamborghini tak, že i Iacocca si bude myslet, že je to šílenství.

A Gale Lutze prý vyslechnul. Vzal nejdelší verzi platformy K (z modelu Chrysler Imperial), odstrojil vinylovou střechu auta, snížil podvozek a karoserii nalakoval výrazným červeným odstínem z portfolia Lamborghini. Obul kola z dílny italského výrobce, uvnitř použil fialový samet a tu a tam použil logo rozzuřeného býka, včetně opěrek hlav. Na předním nárazníku se pak stkvěl nápis Chrysler Imperial Lamborghini Edition.

„Byla to svatokrádež, ale musím říct, že to byl zároveň nejlépe vypadající automobil postavený na platformě K,“ komentuje dílo Lutz s tím, že do sériové výroby se toto dílo naštěstí nikdy nedostalo. Možná i proto, že Chrysler TC by Maserati byl prodejní propadák. I kvůli mnohem vyšší ceně než u podobně vyhlížejícího Chrysleru LeBaron.

Jestliže Chrysler Imperial Lamborghini Edition skončil v propadlišti dějin, jeden důkaz osobitých plánů Chrysleru s Lamborghini tu ale přece jen existuje. V roce 1987 vznikl koncept Chrysler Lamborghini Portofino, alias vize čtyřdveřového auta, které s produkcí automobilky ze Sant‘ Agaty mělo společné snad jen nůžkové dveře a útroby z modelu Jalpa, včetně osmiválce o objemu 3,5 litru.

Lamborghini součástí koncernu Chrysler zůstalo až do roku 1994, kdy jej Američané kvůli svým finančním potížím prodali, a to asijskému holdingu MegaTech. Do té doby Chrysler alespoň zafinancoval účast Lamborghini ve Formuli 1 (byť jen jako dodavatel motorů). Italové pak pomohli s vývojem motoru pro první Dodge Viper, když původně těžký litinový desetiválec z pick-upů přepracovali na hliníkovou konstrukci.