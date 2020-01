Lancia Delta S4 Stradale je výjimečnou civilní verzí slavného speciálu pro skupinu B a čeká na nového majitele

Lancia od poloviny šedesátých let až do počátku devadesátých let dvacátého století patřila mezi přední automobilové značky v mezinárodních i národních soutěžích, jejíž vozy i jezdci mají na svém kontě řadu mistrovských titulu. Slavné působení italské značky v rallye zahajovala Lancia Fulvia HF, na níž navazují Lancia Stratos a Lancia Rally 037, kterou v polovině osmdesátých let vystřídala Lancia Delta S4, zastupující díky svému jménu a částečně i vzhledu rodinu modelů Delta, i když po technické stránce s nimi neměla téměř nic společného.

Lancia Delta S4 byla od počátku své existence vyvíjena jako soutěžní speciál pro skupinu B s motorem uloženým u zadní nápravy a pohonem všech kol, ale z marketingových důvodů se svým jménem a vzhledem hlásila k rodinným pětidveřovým hatchbackům s motorem usazeným v přídi. Pouze s ohledem na pravidla pro zařazení do skupiny B se tento vůz dočkal i civilního provedení s označením Stradale.

Základem pro model Delta S4 Stradale byl stejně jako v případě soutěžních sourozenců prostorový trubkový rám, který kryla karoserie s panely z epoxidové pryskyřice a sklolaminátu. Před zadní nápravou byl podélně uložen řadový čtyřválec o objemu 1759 kubických centimetrů s přeplňováním kompresorem a turbodmychadlem, který byl pro běžný provoz laděn na nejvyšší výkon 184 kW (250 k) a točivý moment 291 N.m. Prostřednictvím pětistupňové manuální převodovky byla roztáčena kola obou náprav. Dvoumístný automobil s pohotovostní hmotností 1200 kg měla podle dobových materiálů dosahovat maximální rychlosti 225 km/h a z 0 na 100 km/h akcelerovat za 6,0 s.

Lancia měla v letech 1985 až 1986 postavit celkem 200 exemplářů modelu Delta S4 Stradale. Společnost Bonhams, která nyní nabízí jeden z těchto vozů v rámci své aukce, uvádí, že existují pochybnosti o tom, že Lancia skutečně vyrobila 200 vozů v civilní specifikaci potřebných pro homologaci a dodává, že podle názoru odborníků se do dnešních dnů dochovalo méně než 80 z nich.

Lancia Delta S4 Stradale, která míří pod aukční kladívko, měla brány automobilky opustit údajně až v roce 1988. Vůz, který má najeto jen 3300 km, měl doposud jen dva majitele, z nichž ten druhý jej získal před pěti lety. Tento konkrétní exemplář měl být po celou dobu své existence zachován v původním provedení Stradale a neměl být nikdy využíván v rallye či dokonce rallyekrosu, jako řada jeho sourozenců.

Společnost Bonhams vedle vynikajícího stavu vyzdvihuje i kompletní italskou dokumentaci k vozu, zahrnující manuál Uso et Manutenzione, originál Libretto di Assistenza a servisní knížku. S ohledem na výjimečnost tohoto zástupce značky Lancia i jeho samotný stav se očekává, že tento vůz bude, v aukci pořádané 6. února 2020 v Paříži, vydražen za částku od 550.000 do 650.000 eur (zhruba 14 až 16 milionů Kč).