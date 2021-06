Lancia prý chystá tři nové modely, zatím ale představila jen koloběžku

Po mnoha letech přežívání by se měla Lancia vrátit na výsluní, zatím toho ale moc nepředvedla…

Lancia kdysi patřila mezi nejslavnější italské automobilky, dnes však přežívá pouze na svém domácím trhu, kde nabízí pouze jeden model – hatchback Ypsilon, který byl představen již v roce 2011. Řada z nás se proto obávala, zda se po sloučení koncernů FCA a PSA Lancia neztratí v propadlišti dějin. Opak se ale stal pravdou.

Vedení společnosti Stellantis, která vznikla sloučením FCA a PSA, totiž rozhodlo, že se Lancia dočká nových investic a dalšího rozvoje, který by měl značku vrátit zpět na výsluní. Ostatně podobné plány má Stellantis také s Alfou Romeo, která za Lancií paradoxně stále zaostává.

Za prvních pět měsíců totiž Lancia prodala v Itálii celkem 22.783 kusů modelu Ypsilon, což z vozu dělá druhý nejprodávanější model na trhu. Lancia tak v tomto roce zatím dokázala prodat víc kusů jednoho modelu na jediném trhu, než Alfa Romeo všech svých modelů v celé Evropě – opět.

O budoucích modelech Alfy Romeo se přitom spekulace objevují celkem dlouho a pravidelně, o budoucnosti Lancie jsme toho ale dosud mnoho nevěděli. Podle zpráv Automotive News Europe by ale Lancia mohla v následujících letech uvést na trh rovnou tři nové modely.

Prvním by se měl stát v roce 2024 malý hatchback, který bude přímou náhradou modelu Ypsilon. Novinka by přitom měla být prvním elektromobilem v nabídce Lancie, současně by se však měla na trhu objevit i s klasickým spalovacím motorem.

V prvním čtvrtletí roku 2026 by mělo následovat představení kompaktního crossoveru, který už by ale měl být nabízen výhradně s čistě elektrickým pohonem. Obě novinky by přitom měly vzejít ze spolupráce s jinou ze značek v rámci Stellantis, čímž automobilka sníží náklady na vývoj. Je navíc velmi pravděpodobné, že se na stejných základech dočkáme podobných modelů pod jinou značkou.

Třetí novinkou by se pak mohl stát kompaktní hatchback, konkurující velikostí například Golfu nebo Focusu. Ovšem zatímco projekty malého hatchbacku a kompaktního crossoveru už měly být schváleny, nad projektem kompaktního hatchbacku prý podle Automotive News stále visí otazník. Vedení značky si totiž není jisté, zda by poptávka ospravedlnila nákladný vývoj.

Budoucnost Lancie tedy vypadá celkem zajímavě, vraťme se ale do současnosti. Italská automobilka se totiž dnes pochlubila zcela novým modelem, který má vytvářet řešení pro kompletní a udržitelnou městskou mobilitu. Podobně jako mnozí další, i Lancie představila svou vlastní elektrickou koloběžku. A aby se to nepletlo, nazvala ji Ypsilon – stejně jako svůj jediný model.

Nejde však o samostatný projekt Lancie, elektrická koloběžka totiž vznikla ve spolupráci se společností MT Distrubution, která je označována za specialistu na řešení městské elektrické mikromobility.

Elektrická koloběžka Ypsilon je tak opět označovaná jako přepravní prostředek tzv. „na poslední míli“ – tedy pár posledních kilometrů od zaparkovaného vozu do cíle. Osazena je bezkartáčovým elektromotorem o výkonu 250 W a na jedno nabití slibuje dojezd až 18 kilometrů. Rám je vyroben z hliníku, kolečka mají průměr 8 palců, nechybí přední ani zadní osvětlení a celá koloběžka se dá snadno složit – například pro snazší převoz v kufru.

Koloběžka by měla být dostupná jak prostřednictvím oficiálních dealerů Lancia, tak prostřednictvím obchodů s elektronikou. Dostupná bude v barvách Maryne a Gold, přičemž její cena by měla startovat od 299 euro – tedy cca 7.600 Kč.