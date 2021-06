Budoucnost Lancie vypadá slibně. O design se osobně postará šéfdesignér koncernu

Značka Lancia má za sebou neuvěřitelnou historii. Založena byla již v roce 1906, patří tak mezi nejstarší, dosud fungující výrobce aut na světě, navíc byla považována za průkopníka nové techniky. V poslední době ale byla přehlížena. Fiat Chrysler raději vsadil na podobně laděnou Alfu Romeo, a tak Lancia nejprve v Evropě nabídla modely amerického Chrysleru s vlastními znaky, aby se postupně stáhla jen na domácí italský trh, kde prodává jediný model. Se začleněním do koncernu Stellantis se ale její role má změnit.

Vedení nové skupiny už několikrát zdůraznilo, že svým značkám věří. Osobně generální ředitel Stellantisu Carlos Tavares vyzdvihuje jejich historický odkaz, a tak rozhodně chce všechny zachovat, včetně léta přehlížené Lancie.

Právě ta má díky vzniku nového koncernu zažít renesanci. Díky přístupu moderní techniky z dílny dřívějšího PSA se otevřeně mluví o expanzi nabídky, když by malý hatchback Ypsilon mohlo doplnit také městské SUV. A co víc, Lancia by se do budoucna mohla opět vrátit i na další trhy, hlavně na ty, kde bývala v minulosti populární, třeba ve Francii nebo Belgii. V rámci koncernu Stellantis má navíc hrát roli prémiové značky, společně s DS a Alfou Romeo, s nimiž má úzce spolupracovat, což ovlivní i charakter budoucí nabídky. Oproti tomu dnešku Ypsilon patří mezi spíše ta dostupnější auta, vždyť nadále patří mezi vůbec nejprodávanější automobily v Itálii.

Vedení Stellantisu přitom dokazuje, že slova o zachování historického odkazu nejsou jen řečmi pro investory nebo odbory. Důkazem připravované renesance značky je i výměna vedení Lancie, které dostane více prostoru na její rozvoj.

Se vznikem Stellantisu se jejím generálním ředitelem stal Luca Napolitano, který se dosud v Evropě staral také o vedení značek Abarth a Fiat. Nově se však specializuje výhradně na Lancii.

Navíc ve svém týmu bude mít také renomovaného designéra z nejvyššího vedení koncernu. O design nových Lancií se totiž osobně postará evropský šéfdesignér Stellantisu Jean-Pierre Ploué. Tedy stylista, který kdysi, ještě pro Renault, navrhnul první Twingo a Mégane nebo druhou generací Clia.

„Renesance Lancie je opravdu vzrušující výzva. Lancia je ikonická značka, která bude obnovena do své ústřední historické polohy v Evropě a využije tak svého obrovského potenciálu,“ tvrdí Ploué, dosavadní dlouholetý šéfdesignér koncernu PSA, který ve Stellantisu zastřešuje design evropských značek (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat Europe, Lancia, Opel, Peugeot a Vauxhall ). Kolegou mu je Ralph Gilles, který se zase stará o styl americké části koncernu.

Francouzský designér se při své práci pro Lancii bude spoléhat na „zeštíhlený tým soustředěný kolem mladých talentovaných stylistů.“ I to potvrzuje náznaky, že se Lancia bude opět chtít vrátit ke svým kořenům a být znovu technickým průkopníkem. Konkrétně se v duchu této strategie má zaměřit na elektrický pohon nebo nové druhy prodejních služeb.