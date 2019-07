Lancia v Evropě prodává víc aut než Alfa Romeo. S jediným modelem, na jediném trhu

Když se značky Lancia a Alfa Romeo staly součástí koncernu Fiat, postupně se ukázalo, že si až příliš konkurují a nemohou pod jednou střechou fungovat obě. Po různých pokusech, kdy třeba Lancia v Evropě nabízela vozy známé za oceánem se znaky Chrysleru, se vedení Fiatu rozhodlo vsadit na Alfu Romeo. Tu postupně oživilo, zatímco aktivity Lancie utlumilo. Po letech od tohoto kroku se nabízí otázka, zda byla tato strategie správná.

Lancia totiž letos prodala v Evropě více automobilů než Alfa Romeo, a to přestože působí na jediném trhu, v domovské Itálii, a to s jediným modelem v nabídce, malým pětidveřovým hatchbackem Ypsilon.

Podle statistik Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) bylo na starém kontinentu za šest měsíců roku registrováno 34.782 automobilů značky Lancia, zatímco Alfa Romeo za tu samou dobu hlásí jen 29.336 registrovaných aut.

Lancia totiž navzdory stárnoucí Ypsilon rostla, její prodeje se meziročně navýšily o 27,4 %, zatímco Alfa Romeo se propadla. Navzdory širší a novější modelové paletě její registrace meziročně spadly o 41,6 %. Lancia tak v evropských prodejích poprvé od roku 2016 předstihla Alfu. Tehdy se přitom teprve rozbíhaly prodeje aktuální Giulie.

Důvody pádu Alfy hledejme nejspíše v tom, že po velkolepém příchodu Giulie a Stelvia bylo další roky spíše ticho po pěšině. Další novinky automobilky s hadem a křížem ve znaku nepřišly, teprve se hovoří o příchodu kompaktního SUV Tonale, které má debutovat v roce 2020. Navíc skončilo MiTo. V některých zemích moc aktivní nebyl ani marketing. Oproti tomu konkurence Alfy Romeo nespala, ba naopak...

To Lancia nadále těží ze silné pozice, jakou má na italském trhu. Tam Ypsilon navzdory svému stáří zůstává jedním z nejprodávanějším aut, hlavně díky silné oblibě domácích značek. Vozu se prý nadmíru daří mezi mladými, hojně používána je také autopůjčovnami. Otázkou pak je, zda milovníci Lancie vůz neskupují kvůli hrozícímu konci značky.

Vždyť po utlumení aktivit Lancie napříč kontinentem se spekulovalo o tom, že značka zcela skončí a nebude nabízena ani na domácím italském trhu. Podle plánů koncernu k tomu mělo prý dojít právě do konce letošního roku. Kvůli setrvávajícím úspěchům Ypsilonu by to však udělal jen blázen, a tak italská média najednou píší, že se dočkáme nové generace. Ta by měla debutovat v druhé polovině roku 2020, s pěticí sedadel a větší, prostornější kabinou. Nabídka motorů pak má obsáhnout i mildhybrid. Tak se nechme překvapit, zda taková novinka zajistí Lancii budoucnost.