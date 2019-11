Lasery místo stěračů? Tesla pracuje na další bláznivé technologii

Začátkem roku si Tesla patentovala zařízení s názvem „Pulsed Laser Cleaning of Derbis Accumulated on Glass Articles in Vehicles and Photovoltaic Asemblies,“ což by se dalo volně přeložit jako odstraňování nečistot ze skla automobilů a fotovoltaických panelů pomocí pulzního laseru. Jinými slovy – Tesla chce místo stěračů používat lasery.

Za autora nápadu je označován Phiroze Dalal, který v Tesle pracuje na pozici vědeckého zaměstnance a specialisty na průmyslové zobrazování. A ačkoliv byl patent přihlášen již začátkem roku, teprve nyní se stal veřejným, díky čemuž si můžeme pohlédnout jeho technické nákresy a přečíst popis přímo od jeho autora.

Podle jeho slov by se měl čistící systém skládat ze soustavy optik emitujících laserový paprsek na sklo, detekčního obvodu pro vyhledávání nečistot a řídicího systému. Řídicí systém by měl kontrolovat parametry paprsku vyslaného na sklo a samozřejmě i vliv paprsku na nečistoty, aby došlo k jejich kompletnímu odstranění.

V praxi si to lze představit tak, že pokud se vám v létě o čelní sklo rozmázne nebohý zástupce z říše hmyzu, namísto zapínání stěračů by mělo dojít k aktivaci laserového systému, který jeho pozůstatky elegantně a efektivně odstraní. Je však otázkou, zda bude systém fungovat i k odstranění vody. V pořádném dešti by pak totiž každá Tesla mohla vypadat jak parní lokomotiva.

Pro Teslu je ale samozřejmě primární, aby dokázala rychle a efektivně odstranit všechny nečistoty, které by bránily ve výhledu řidiči nebo systému Tesla Autopilot. Kromě toho se však počítá s využitím systému i na solárních panelech na nemovitostech, kdy by mohl laser účinně automaticky odstraňovat nečistoty a maximalizovat tím tak efektivitu panelů.

Zatím se však jedná pouze o patent, který se nakonec nemusí nikde objevit. Ostatně podobných už jsme za poslední roky viděli plno. Jak je ale vidět, Tesla zkrátka nikdy nepřestane udivovat. Ani když jde o modernizaci obyčejných stěračů. Jak navíc s notnou dávkou ironie dodávají naši kolegové z Electrek „Co by se mohlo zvrtnout, když dáte lasery na plně autonomně-jezdící roboty?“