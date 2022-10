Legendární BMW M5 E39 v moderním pojetí? Vypadalo by asi nějak takto

O současném designu a nově příchozích modelech BMW si můžeme myslet své. Jisté je však to, že se BMW sázka na neotřelý design vyplácí - jak z pohledu marketingu, tak z pohledu prodejů.

Po představení nové generace luxusní sedmé řady nebo plug-in hybridního SUV XM se můžeme v příštím roce těšit na novou, již osmou generaci pětkové řady. Fanoušci jsou již na trní, kterým směrem se nová pětková řada ubere. Bude konzervativnějšího rázu jako menší řada 3, nebo rozpoutá válku na internetových diskuzích svým odvážným designem, jako to udělala řada 7?

Několik grafických návrhů na téma nové pětkové řady už jsme mohli spatřit a do její oficiální premiéry v příštím roce jich ještě určitě několik uvidíme. Grafický návrh od “a.c.g_design” je spíše návratem do minulosti, který čerpá inspiraci ze současnosti.

Grafik se zaměřil na generaci E39 v provedení M5, která se vyráběla v letech 1998 až 2003. Ano, je to už skoro čtvrt století. Čas letí! Více než 20 let starý model je omlazen o aktuální X-line linie, větší disky kol, větší koncovky výfuku nebo viditelnější zadní spoiler. Design zadních světel si grafik vypůjčil z faceliftu u modelu X3. Netušíme, proč se rozhodl zrovna pro tyto světla, ale v celkovém výsledku to ke karoserii E39 docela pasuje.

BMW M5 E39 bylo prvním pětkovým “emkem”, které dostalo osmiválec, konkrétně 4,9litrový motor S62 s výkonem dosahujícím 294 kW (400 k). Nová generace M5 bude pravděpodobně pro změnu prvním pětkovým M, které bude plug-in hybrid. Pohonné ústrojí by nové BMW M5 mohlo převzít od čerstvě uvedeného modelu XM, který ve vrcholné verzi Red Label nabídne ve spojení 4,4litrového osmiválce s elektromotorem kombinovaný výkon 550 kW (748k) a celkový točivý moment 1000 N.m.

Zpátky k retro moderní verzi BMW M5 E39. Jak se vám tomto pojetí líbí? Měl by dnes šanci takto vypadající sporťák uspět?