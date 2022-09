Nové BMW řady 7 dostává spalovací motory! Dočkají se jich i další modely

Automobilka BMW v průběhu letošního podzimu plánuje uvést na trh celou řadu nových motorizací stávajících modelů. U BMW řady 7 se krom dosud dostupné elektrické verze i7 dočkáme také spalovacích motorů a plug-in hybridů, přičemž nové pohonné jednotky dostanou i modely X1, i4 a 2 Active Tourer. Krom toho přichází nová výbava a služby, stejně jako rozšíření schopností mobilní aplikace My BMW.

BMW 7

Nová generace luxusní limuzíny BMW řady 7 na český trh vstoupila nejprve v podobě čistě elektrické i7. Nyní přichází na řadu verze se spalovacími motory, které se však nevyhnuly elektrifikaci. Jde totiž o dva plug-in hybridy (PHEV) a jeden mild-hybrid (MHEV). Oba plug-in hybridy kombinují přeplňovaný zážehový řadový šestiválec s elektromotorem integrovaným do osmistupňové převodovky Steptronic. V obou verzích je kombinovaný výkon přenášen na vozovku skrze inteligentní pohon všech kol xDrive.

Stejný je rovněž synchronní elektromotor, který v obou variantách poskytuje 149 kW (197 k) a 450 Nm. Elektrický motor je schopen se roztočit až na 11.500 ot/min a jeho výkon putuje skrze předřazený redukovaný převod do převodovky Steptronic na straně motoru. Tuto inovaci si BMW patentovalo a mezi její výhody podle značky patří možnost použít menší a lehčí elektromotor při zachování vysokého výkonu.

Základem plug-in hybridní nabídky se stane BMW 750e xDrive, v němž s elektromotorem spolupracuje třílitrový šestiválec o výkonu 230 kW (313 k) a točivém momentu 450 Nm. Kombinované hodnoty činí 360 kW (490 k; s využitím funkce krátkodobého zvýšení výkonu) a 700 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h vozu trvá 4,8 sekundy. BMW předběžně informuje o kombinované spotřebě benzínu do 1,3 l/100 km a elektřiny do 25,8 kWh/100 km, zatímco emise CO 2 mají být do 29 g/km.

Vrcholným provedením PHEV a zároveň první M verzí řady 7 se stane BMW M760e xDrive. Přeplňovaný třílitrový řadový šestiválec v této aplikaci produkuje 280 kW (380 k) a 520 Nm, přičemž kombinované hodnoty jsou 420 kW (571 k; s využitím funkce krátkodobého zvýšení výkonu) a 800 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h je otázkou 4,3 sekund, zatímco spotřebu a emise CO 2 BMW specifikuje podobnými hodnotami jako v případě BMW 750e xDrive.

Vysokonapěťová lithium-iontová baterie je uložena v podlaze vozu a její využitelná kapacita je 18,7 kWh. S plně nabitou baterií by mělo BMW 750e xDrive na elektřinu ujet až 87 kilometrů a M760e xDrive až 85 km. Nabíjet střídavým proudem jde maximálně výkonem 7,4 kW.

Kromě plug-in hybridu přijede BMW řady 7 také se 48V mild-hybridní technikou, a to v podobě BMW 740d xDrive. Pod rozměrnou přední kapotou se nachází modernizovaný třílitrový řadový šestiválec s ocelovými písty. Zvýšena byla účinnost odlučování oleje a přímé vstřikování nyní pracuje s elektromagnetickými ventily, které zajišťují až 12 vstřiků na jeden zdvih s maximálním tlakem 2.500 bar. Motor spolupracuje s osmistupňovým automatem Steptronic a poháněna jsou všechna čtyři kola.

Elektromotor je i zde integrován do převodovky, přičemž produkuje až 13 kW (18 k) a 200 Nm. Vznětový motor generuje 210 kW (286 k) a 650 Nm. Ve spolupráci obě jednotky poskytují 220 kW (300 k) a 670 Nm. Z 0 na 100 km/h BMW 740d xDrive zrychlí za 5,8 sekund, kombinovaná spotřeba nafty je do 6,8 l/100 km a emise CO 2 do 178 g/km.

Ceny nových motorizací řady 7 zatím BMW nezveřejnilo, nicméně naftové BMW 740d xDrive je možné objednávat již nyní. Oba plug-in hybridní modely (750e xDrive a M760e xDrive) bude možné objednávat od 12. října 2022. Dodávky zákazníkům začnou na jaře příštího roku.

BMW i4

Rozšíření nabídky motorizací se dočkala také čistě elektrická řada i4, která je kromě základního provedení i4 eDrive40 aktuálně dostupná také ve verzi i4 M50. Nová pohonná jednotka míří na opačnou stranu výkonového spektra a stane se základním provedením modelu – řeč je o BMW i4 eDrive35. Nabídne maximální výkon 210 kW (286 k) a točivý moment 400 Nm.

Poháněna jsou kola zadní nápravy a zrychlení z 0 na 100 km/h zabere rovných 6,0 sekund. V cyklu WLTP BMW i4 eDrive35 na jedno nabití ujede až 483 kilometrů. Kombinovaná spotřeba elektřiny bude dosahovat až 18,7 kWh/100 km a lokální emise CO 2 budou pochopitelně nulové. Nabídku modelu nové provedení rozšíří v listopadu letošního roku.

BMW X1 a iX1

BMW v červnu letošního roku představilo třetí generaci modelu X1, která na český trh vstoupí v říjnu 2022, a to se dvěma zážehovými a dvěma vznětovými motory. V průběhu listopadu 2022 se k nim přidá čistě elektrické provedení iX1 xDrive30, jehož dva elektromotory (jeden na přední a druhý na zadní nápravě) poskytnou kombinovaný výkon 230 kW (313 k; při krátkodobém navýšení). Maximum točivého momentu dosáhne 494 Nm, zrychlení z 0 na 100 km/h se odehraje za 5,6 sekund a dojezd na jedno nabití bude dle WLTP až 440 kilometrů. Spotřeba se má pohybovat do 19 kWh/100 km.

Motorovou paletu rozšíří také dva plug-in hybridy – X1 xDrive25e a X1 xDrive30e. V obou případech přední kola roztáčí přeplňovaný zážehový 1,5litrový tříválec a o zadní kola se stará elektromotor. Použitou převodovkou je sedmistupňový automat Steptronic. Baterie má využitelnou kapacitu 14,2 kWh, je uložena v podlaze vozu a na jedno nabití umožní na elektřinu ujet až 92 kilometrů (X1 xDrive25e), respektive 88 kilometrů (X1 xDrive30e).

Spalovací motor v BMW X1 xDrive25e produkuje 100 kW (136 k), elektromotor 80 kW (109 k) a kombinovaný výkon soustavy je 180 kW (245 k). To autu stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,8 sekund. Podle předběžných údajů si X1 xDrive25e v kombinovaném jízdním režimu řekne o 1,0 litr benzínu na 100 km a 16,8 kWh/100 km. Emise CO 2 mají být do 22 g/km. Silnější provedení BMW X1 xDrive30e spoléhá na tentýž zážehový motor, který produkuje 110 kW (150 k) a elektromotor o výkonu 130 kW (177 k). Kombinovaný výkon pak je 240 kW (326 k). Z 0 na 100 km/h zrychlí za 5,6 sekund a kombinovaná spotřeba i emise mají být podle BMW podobné jako u slabšího provedení.

Kromě toho přijde také třetí benzínová motorizace (X1 sDrive20i) a rovněž třetí naftová (X1 xDrive20d), které se výkonově zařadí mezi stávající jednotky. Obě novinky jsou součástí 48V mild-hybridní pohonné soustavy, kde je elektromotor (startér-generátor) integrován do sedmistupňové automatické převodovky Steptronic. Maximální výkon zážehového provedení s řadovým tříválcem je 125 kW (170 k) a točivý moment 280 Nm. Spalovací motor produkuje 115 kW (156 k) a 240 Nm, zatímco elektromotor přispívá 14 kW (19 k) a 55 Nm. Sprint na 100 km/h je otázkou 8,3 sekund, kombinovaná spotřeba benzínu má být do 6,6 l/100 km a emise CO 2 do 149 g/km.

Naftové BMW X1 xDrive20d spoléhá na přeplňovaný čtyřválec, který produkuje 115 kW (150 k) a 360 Nm. Elektromotor přidává shodné hodnoty jako v benzínovém X1 sDrive20i a výsledkem je kombinovaných 120 kW (163 k) a 400 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 8,6 sekund, spotřeba nafty má být do 5,4 l/100 km a emise CO 2 do 142 g/km.

BMW 2 Active Tourer

Od letošního podzimu se v nabídce modelu BMW 2 Active Tourer objeví nová základní motorizace – 216i. Pod přední kapotou se v jejím případě bude ukrývat přeplňovaný řadový tříválec o objemu 1,5 litru, který bude produkovat 90 kW (122 k) a 230 Nm. Přední kola budou roztáčena skrze standardně dodávanou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku Steptronic. Zrychlit z 0 na 100 km/h BMW 216i Active Tourer potrvá 10,3 sekund. Spotřeba se má v kombinovaném cyklu pohybovat do 6,5 litrů na 100 kilometrů a emise CO 2 do 152 g/km.

Ostatní novinky

V listopadu 2022 se v cenících BMW řady 1 a 2 Gran Coupé objeví nový paket nazvaný Inovation. Jeho součástí jsou adaptivní LED světlomety, asistent dálkových světel, head-up displej, rozšířené připojení telefonů s bezdrátovým nabíjením, digitální klíč a uvítací představení, paket vnitřních a vnějších zpětných zrcátek, dvouzónová automatická klimatizace a elektricky nastavitelná sedadla vepředu, a to včetně paměti na straně řidiče. Do plně elektrického BMW iX3 bude od ledna 2023 montován přepracovaný volič převodovky.

Služba Digitální klíč a Digitální klíč Plus bude nově poskytována i na zařízeních s operačním systémem Android (dosud jen na iPhonech) – jsou-li vybavena čipem UWB (ultra-širokopásmová rádiová technologie). Pointou služby je, že můžete mít klíč k vozu v digitální podobě nahraný ve svém chytrém telefonu a auto se automaticky odemkne či zamkne, jakmile se k vozu přiblížíte nebo se od něj vzdálíte. Digitální klíč je také možné sdílet s jinými uživateli, aniž by muselo dojít k předání fyzického klíče. Digitální klíč Plus ve vozech vyrobených od listopadu 2022 nabídne nové funkce v mobilní aplikaci My BMW (podmínkou je Apple iPhone s iOS 16).

S aplikací My BMW souvisí také další novinky. Od listopadu 2022 bude rozšířena funkčnost systému digitální diagnostiky pneumatik o nepřetržité monitorování tlaku v pneumatikách. Pokud systém u vozu (i zaparkovaného) zaregistruje pokles tlaku, odešle upozornění do mobilní aplikace. Dále aplikace umí po poslední aktualizaci zobrazit trasu k zaparkovanému vozidlu a v budoucnu bude umět také vyhledávat kontakty uložené v telefonu, zobrazovat hodnocení a fotografie takzvaných bodů zájmu (POI) a platit parkovné na různých místech. Od letošního podzimu rovněž bude umět majitelům elektrifikovaných BMW poskytovat specifické informace v případě změn v oblasti nabíjení. Další funkce a služby postupně přibývají.