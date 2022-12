Legendární reklama VW s divokou babičkou má pokračování. Za volantem pořád umí!

Původní reklamu Volkswagenu si můžete pustit výše. Postarší dáma v něm dvěma zájemcům prodává svůj ojetý Golf ve velmi dobrém stavu. Tedy alespoň soudě dle prvního dojmu. Jak totiž reklama prozrazuje, paní má na své auto nespočet hodně divokých vzpomínek. Reklama vznikla roku 2010 a jen na jednom youtubovém kanálu má přes 23 milionů zhlédnutí.

Její pokračování přichází o dvanáct let později, kdy oni novopečení majitelé odjíždějí Golfem z její příjezdové cesty. Ano, herečka je to sice jiná, ale příběh stejný. Po svém někdejším autě tak moc smutnila, až si jej dokonce nechala vytetovat. Jednoho krásného dne však navštívila showroom VW a vzhledem ke sloganu Bring back the energy tušíte, co asi následovalo… usedla za volant elektromobilu!

Asi vás nepřekvapí, že se s Volkswagenem ID.4 GTX – nejvýkonnější 299koňovou verzí elektrovozu – náramně pobavila. Novodobý reklamní spot má za úkol vypíchnout, že i s baterií a elektromotory si užijete obdobných radovánek jako se spalovacím motorem. Ať už je váš názor na to jakýkoliv, jedno je jisté. Babička to za volantem pořád umí!