Legendární Unimog slaví. Součástí Mercedesu je už 70 let

Řada Unimog je dnes už nedílnou součástí nabídky nákladních vozidel Mercedes-Benz. Vyrábí se už od konce čtyřicátých let, trojcípé hvězdy na přídi se ale dočkala až později.

Mercedes-Benz Unimog tento měsíc slaví důležitý milník. Je to přesně 70 let, kdy se tato dnes už legendární nákladní řada stala součástí koncernu Daimler. Právě 27. října 1950 byla podepsána dohoda o převzetí její výroby německou automobilkou, jejíž součástí je dodnes.

Unimog, neboli Universal-Motor-Gerät (univerzální motorové zařízení), si totiž sice dnes automaticky vybavíme se znakem Mercedesu na přídí, původně ale toto nákladní vozidlo vyráběla firma Boehringer, která jej začala v roce 1948 vyrábět v továrně Göppingen.

Ani Boehringer však nebyl původní výrobce. Projekt univerzálního motorového vozidla pro službu v zemědělství navrženého Albertem Friedrichem totiž původně měla pod svojí hlavičkou společnost Erhard & Söhne, která na Unimogu pracovala od konce druhé světové války. Ta ale neměla dostatečnou výrobní kapacitu na rozjezd sériové produkce, a tak projekt převzal právě Boehringer, u něhož už vznikly i další prototypy a první sériová auta.

Jenže ani Boehringer neměl dostatečné kapacity, když se totiž Unimog úspěšně prezentoval na frankfurtské výstavě Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) v létě 1950, zvednul se o něj takový zájem, že jej firma nebyla schopná uspokojit. Nutné by byly vysoké investice do rozšíření výroby, což by byl ale značně nejistý krok. Boehringer totiž zároveň neměl zajištěno, že bude mít k dispozici dostatek motorů. Pohonné jednotky totiž firma přebírala právě od Mercedesu, který v poválečném boomu případné přebytky raději využíval pro vlastní potřebu.

V Unimogu totiž pracoval dieselový agregát OM 636 s výkonem omezeným z 38 na 25 koní, který později použil Mercedes-Benz 170 D, první široce rozšířený osobní automobil se vznětovým motorem v útrobách.

Z těchto důvodů Boehringer zahájil jednání s Daimlerem o převzetí produkce Unimogu. Těch se zúčastnil i sám autor vozidla Albert Friedrich, který jakožto bývalý pracovník Daimleru (řadu let byl vedoucím vývojem leteckých motorů u Daimler-Benz AG) měl v této automobilce bohaté kontakty.

Jednání nakonec vedla k dohodě, která byla podepsána právě 27. října 1950. Výroba přímo pod hlavičkou Mercedesu začala rok na to, v továrně Gaggenau. Tehdy ale Unimog pořád nenesl slavnou trojcípou hvězdu, to se změnilo až v roce 1953. Zůstalo mu to až dodnes, kdy za jeho existenci bylo prodáno přes 380.000 jeho exemplářů.

Za tu dobu však logicky došlo k mnoha inovacím a rozšíření nabídky. Dnes už to tak není primárně auto pro potřeby zemědělských podniků, ale stroj, který zastane práci i ve stavebnictví, komunálních službách, u železnice, ale také třeba u hasičů, záchranářů nebo armádě. Aktuální provedení se datuje do roku 2013.