Letní kolony a jak na ně: Poradíme, jak se vyhnout zácpám

Teploty vzduchu i silnice jsou stejně jako tělesný tlak nad běžnými hodnotami. Ano, zase už to letos „vyšlo“ a řidiče schramstla kolona. „Se zácpami se musí o prázdninách počítat. Proti minulým rokům chci alespoň slíbit, že když nastanou, nebudou trvat tak dlouho,“ chlácholí ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Kde kolony čekat? Svět motorů vybírá nejkritičtější místa teď, když se prázdniny rozjely naplno.

Prokletá D1

Pomoci neuvíznout v koloně na hlavních tazích mají podle ministra informační tabule na dálnicích, zintenzivněné dopravní zpravodajství v rádiích, ale i třeba větší angažovanost záchranných složek. Ty by v případě déle trvající zácpy mohly podle ministrových slov například rozvážet mezi stojícími auty vodu!

Jen dálnice D1 se o prázdninách bude rekonstruovat „pouze“ na pěti již rozpracovaných úsecích, na třech z nich se navíc ještě bude měřit dodržování osmdesátky – hned kousek za Prahou na začátku Mirošovic, u Soutic a pak nad Velkým Meziříčím. Nesmíme zapomenout ani na opravy hned u Brna a výjezdu z Prahy.

Kde jsou ty časy, kdy se Ministerstvo dopravy spolu s ŘSD kasalo, že souběžně se budou rekonstruovat maximálně čtyři úseky najednou!

Objížďky objížděk?

Ke čtyřem desítkám dopravních omezení na hlavních tazích, která podle ředitele ŘSD Pavola Kováčika nejde přerušit, je ovšem třeba připočíst i uzavírky na silnicích 2. a 3. tříd. Ty mají „pod perem“ kraje.

„Se samosprávami je vše domluvené, plány rekonstrukcí s nimi konzultujeme,“ říká ředitel ŘSD. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta to potvrzuje: „O každé úplné nebo částečné uzavírce, objízdných trasách a dopravním omezení bezodkladně informujeme Národní dopravní informační centrum, které koordinuje návaznost uzavírek a objízdných tras.“

„A kdybyste snad narazili na souběh oprav komunikací v gesci ŘSD a krajských silnic, jež by znamenaly uzavírky plánovaných objízdných tras, ozvěte se mi, dám to do pořádku,“ slibuje ministr.

Nehody jinde

Ale špuntem se nemusí stát jen plánované a dopředu avizované uzavírky, k výraznému omezení provozu a neplánovanému zdržení můžou rovněž přispět vážné nehody v úzkých hrdlech komunikací. Jeden případ za všechny? Z policejních svodek: Na silnici I3 na okraji Olbramovic na Benešovsku došlo ve čtvrtek 4. července odpoledne ke smrtelnému střetu osobního auta a dvou motocyklů. Silnice byla obousměrně na několik hodin uzavřena, dopravu odkláněli policisté po místních komunikacích. V obou směrech se vytvořily dlouhé kolony.“

Chytří pomocníci

Lze se uvíznutí v koloně elegantně vyhnout? Pokud jste blízko právě vzniklé nehodě, uniknout už nelze. Ale když o ní víte dřív? Pak ano.

Hodně k tomu napomáhají moderní online aplikace. Vybrali jsme sedm skvělých pomocníků a přinášíme jejich výhody, nevýhody, a navrch praktické postřehy redaktorů Světa motorů. Podle čeho jezdíme my a jak nám to jde? Jsou to zajímavé zkušenosti…

Vybrané opravy na hlavních tazích Dálnice Kde Do kdy D1 Výjezd z Prahy Listopad 2019 Mirošovice – Hvězdonice 2021 Soutice – Loket 2020 Humpolec – Větrný Jeníkov 2020 Velký Beranov – Měřín 2021 Velké Meziříčí 2021 Obchvat Brna Listopad 2019 U Vyškova Srpen 2019 Mosty mezi Vyškovem a Kroměříží Srpen 2019 Ostravsko Červenec 2019 D2 U Brna Srpen 2019 Velké Pavlovice – Velké Bílovice Listopad 2019 U Břeclavi Říjen 2019 D4 Klínec – Řitka Srpen 2019 Kytín – Voznice Listopad 2019 D5 Beroun Září 2019 U Rokycan Listopad 2019 U Plzně Rok 2019 Sjezd na Bor Listopad 2019 D8 Výjezd z Prahy Srpen 2019 Lovosice Září 2020 Hranice s Německem Srpen 2019 D10 Výjezd z Prahy Říjen 2019 U Benátek nad Jizerou Červenec 2019 Svijany – Mnichovo Hradiště Rok 2019 D11 Výjezd z Prahy Srpen 2019 Most přes Labe Říjen 2019 D35 U Lipníka na Bečvou Září 2019 U Litovle Říjen 2019 Obchvat Olomouce Červenec 2019

Sedm skvělých pomocníků

1. Mapy Google

Podle nás v současnosti nejlepší volba. Mobilní telefony se systémem Android je mají nainstalované rovnou od výrobce, ale zdarma je máte i na konkurenčním iOS od Applu. Ač fungují i offline, logiku má online verze se zapnutými daty, kdy ukazuje kolony, zdržení, uzavírky, čas dojezdu, alternativní trasy – neustále propočítávané.

Plusy Zdarma, velmi intuitivní, aktuálně reagují Minusy Neukazují rychlostní limity

2. Waze

Stejně jako mapy Google zdarma, rozdíl je v tom, že informace o dopravě posílají do Waze hlavně uživatelé řidiči. Čím víc se jich zapojuje, tím přesnější je – a v Česku se do Waze zapojuje lidí opravdu hodně. Do nabízených tajných zkratek pak ale najednou míří i návštěvníci, kteří by na ně sami nikdy nepřišli. A třeba jen kvůli jediné uspořené minutě. Je tak potřeba rozvážit, jestli stojí minutka za objíždění krkolomnými místy s dalšími vystresovanými motoristy, co spěchají.

Plusy Vybere i místa, na která by řidič sám nepřišel Minusy S rostoucím počtem uživatelů se objížďky zahušťují

3. Aktivní navigace

Mají je některé značky jako BMW, Mercedes-Benz, nejrozšířenější je TomTom v renaultech. TomTom ale funguje i jako aplikace v telefonech. Na rozdíl od map Google a Waze není zdarma, měsíčně vyjde na 49 Kč. Zato umí výborně navádět i bez dat a stažená nezabere v paměti moc místa. Verze online pak sleduje i dopravní situaci. Třeba klik na mydrive.tomtom.com se dobře hodí hlavně pro orientační náhled na hustotu dopravy ve městech.

Plusy Funguje plně i offline Minusy Není zdarma

4. Rodos

Skvělá internetová stránka, konkrétně rodos.vsb.cz, na níž najdete nejpodrobněji zmapovaný provoz na českých dálnicích. Data jsou aktualizována dvakrát do minuty a vidíte zde i průměrné rychlosti na každém jednotlivém kilometru. Bohužel však tato stránka neexistuje jako aplikace a pro mobilní přístroje není uživatelsky úplně vstřícná.

Plusy Aktualizovaná dvakrát do minuty Minusy Není optimalizovaná pro telefony

5. Dopravniinfo.cz

Stránka Ředitelství a dálnic, výborná hlavně pro jízdu po D1. Dopravní informace z nejfrekventovanější české dálnice jsou přehledné: vidíte, na kterém kilometru se co stalo, jaká je zde uzavírka nebo zda se silnice neudržuje. Na dálnici jsou k dispozici i webové kamery. Najdete ale dopravní informace i z dalších rychlostních silnic. Rozkliknout jde mapu. A nově se dá stáhnout aplikaci i pro mobilní telefony.

Plusy Funguje nově i pro mobily Minusy Na rozdíl od rádia či map Google nemluví

6. Zelená vlna

Nejstarší kanál o dopravě u nás: Český rozhlas bere data z mnoha zdrojů. Jde třeba o Jednotný systém dopravních informací, do něhož přicházejí informace od Policie ČR, složek integrovaného záchranného systému, správců komunikací, hydrometeorologického ústavu, úřadů nebo pořadatelů sportovních a kulturních akcí. Provoz sleduje rádio také prostřednictvím kamer, dat z telematických systémů a pohybu aut vybavených GPS. Dalšími zdroji jsou motohlídka a také řidiči volající ze silnic na bezplatnou nonstop linku 800 553 553. Všechny informace dispečeři zadávají do systému, z něhož je čtou moderátoři: Zelená vlna se vysílá denně každých 30 minut, ve špičkách po 15 minutách, urgentní varování okamžitě.

Plusy Velmi komplexní mix zdrojů Minusy Zpracování zdrojů chvíli trvá

7. Infotabule

Cedule nad dálnicemi slouží pro informování řidičů o nehodě, koloně či stavebních pracích. Dřívější nadbytečné rady, aby jeli řidiči opatrně nebo si naladili rádio, byly po kritice ze strany motoristů odstraněny. Ty ve městech pak ukazují dojezdy na jednotlivá místa včetně zdržení.