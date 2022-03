Letos by v Praze mělo přibýt deset ultrarychlých nabíječek pro elektromobily

Radní hlavního města k tomu tento týden schválili memorandum mezi magistrátem a oběma firmami. Město plánuje také budování nabíječek v lampách veřejného osvětlení.

"V prvotní fázi spolupráce vstupujeme do diskuse s počtem desítky míst pro rozvoj ultrarychlých dobíjecích stanic v návaznosti na důležité dopravní tepny Prahy. Teprve ve vzájemné spolupráci všech partnerů by se mělo potvrdit, kde budou tato konkrétní místa a kolik jich přesně bude," uvedl Lux. Dodal, že prvních deset nabíječek by mělo vzniknout ještě letos.

Ultrarychlé nabíječky podle pražského radního Jana Chabra (TOP 09) umožňují elektromobil nabít do pěti minut na 100 kilometrů dojezdu. Radní v pondělí po jednání rady řekl, že PRE chce takových stanic do roku 2025 vybudovat 100. Memorandum, které plánuje město s PRE a Škodou Auto podepsat, má sloužit k zakotvení spolupráce a koordinovanému rozmisťování nabíječek. "Finální výběr lokalit bude konzultován mezi městem a jednotlivými společnostmi," řekl Chabr.

Dodal, že nové nabíjecí stanice budou zapojené do jednotného informačního a komunikačního systému, aby si uživatel s jednou kartou, například Lítačkou, mohl dobít kdekoli u jakékoli nabíječky. Kromě memoranda se podle něj zúčastněné strany dohodly také na vytvoření pracovního týmu, který bude na projekt dohlížet.

Vedení Prahy již dříve schválilo projekt instalace pomalých nabíječek do lamp veřejného osvětlení. Chabr v únoru ČTK řekl, že dobíjecí stanice se letos objeví na 82 stožárech. Kvůli instalaci nabíječek je potřeba k lampám přivést nové kabely, které kapacitně zvládnou přivést energii pro lampu i nabíječku. Město proto spolupracuje s PRE a při výměnách kabelů současné vloží do chodníku i kabel pro nabíječku. Letos bude vyměněno 654 lamp a na 189 z nich bude možné připojit nabíječky. Podle dřívějších vyjádření vedení města mají být v metropoli do roku 2026 nabíječky v 3000 lampách, při dvou v každé to bude znamenat 6000 stanic.