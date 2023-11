Levná tesla bude vznikat v Berlíně. Její cena vás už možná přesvědčí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ačkoliv Tesla aktuálně prodává hned čtveřici modelů (elektrický pick-up Cybetruck teprve co nevidět dorazí k prvním zámořským zákazníkům), naprostou většinu čísel má na svědomí dvojice dostupnějších Modelů 3 a Y. Těch za prvních letošních devět měsíců americká automobilka zákazníkům dodala 1.278.169 vozů, kdežto Tesly S a X dohromady obstaraly pouze necelých 46 tisíc exemplářů. Značka patřící do impéria Elona Muska konkurenci drtí kombinací velmi zajímavých cen s nejhustší sítí vlastních dobíjecích stanic na světě a schopností dobíjet přes 200 kW.

O pozici největšího výrobce elektromobilů se aktuálně přetahuje s čínskou automobilkou BYD, přičemž aby si svou pozici Američané udrželi nejen před dravými Číňany, plánují portfolio rozšířit mimo jiné i směrem dolů. Plánovaný vstupní model, jenž bude soupeřit například s chystaným Volkswagenem ID.2, má stát okolo 25 tisíc eur, v přepočtu tedy zhruba 610.000 korun. Pravděpodobně se bude jednat o malý hatchback, případně crossover, na jehož vývoji v Tesle aktuálně pracují.

Minimálně pro Evropu bude vznikat v gigafactory nedaleko Berlína. Tuhle lokalitu ostatně sám Musk při návštěvě Německa potvrdil. Dalším potenciálním kandidátem na výrobu je Mexiko, kde je však továrna ještě v plenkách. V následujících týdnech by totiž Tesla měla dostat teprve povolení ke stavbě.

Relativně velmi nízkou cenu, srovnatelnou se spalovacími vozy, dokáže americká automobilka udržet svým inovativním procesem výroby. Tesla totiž používá velké karosářské díly, které zlevňují a urychlují vývoj i samotnou produkci. Do budoucna navíc chystá tento systém ještě vylepšit. Díky obrovským lisům s lisovacím tlakem až 9000 tun by značka mohla vyrábět karoserie takřka v jednom, maximálně dvou kusech proti současným několika stovkám jednotlivých dílů, které se musejí spojit k sobě.

Tím by si Tesla mohla dovolit nasadit nízké prodejní ceny, aniž by utrpěly marže. Vývoj vozu by navíc trval podstatně kratší čas. Jestliže aktuálně zabere 36 až 48 měsíců, americká automobilka by to zvládla za poloviční dobu.