Levnější elektromobily? Nevypadá to, klíčová komodita zdražila o 500 %!

Obrovská poptávka po lithiu žene jeho ceny do extrému. Šance, že by elektromobily v blízké době zlevnily, jsou prakticky nulové. Spíš bude hrozit další zdražování.

V posledních letech jsme často slýchali, že s rostoucí nabídkou elektromobilů a jejich masovější výrobou dojde k propadu jejich cen, díky čemuž se stanou dostupnější pro více zákazníků. S touto teorií často počítali zákazníci i automobilky, podle posledních statistik a odhadů se však zdá, že místo zlevňování přijde spíše zdražení.

Důvodem je lithium, klíčový komponent prakticky všech moderních baterií, po kterém je tak obrovská poptávka, že jeho ceny i podle Bloomberg vzrostly meziročně o téměř 500 procent. Cena nových elektromobilů by se tak mohla v budoucnu zvýšit až o 1000 dolarů (cca 23.000 Kč), což může být další překážka ve snaze automobilek dostat ceny elektromobilů na úroveň aut se spalovacími motory.

Video se připravuje ...

Podle Bloombergu lze výjimečnou poptávku po lithiu vysledovat až k propadu jeho cen mezi lety 2018-2020, kdy klesla jeho hodnota na polovinu. To mělo vést k podinvestování dodávek do nových zdrojů přesně v době, kdy poptávka po elektromobilech explodovala. Problém však v současnosti představují i dodávky dalších materiálů pro výrobu baterií, jako je nikl, grafit a kobalt, které ovlivňuje válka na Ukrajině.

Samotná těžba lithia je přitom poměrně náročný, neekologický, neefektivní a pomalý proces, stejně jako jeho následující zpracování. Výstavba nových závodů na jeho těžbu a zpracování je však během na ještě delší trať. Přesto se očekává, že se do těžby v blízké době pustí další subjekty, včetně automobilek.

„Ceny lithia vyrostla do nesmyslných výšin! Pokud se ceny nezlepší, Tesla se možná bude muset pustit do těžby a rafinace ve velkém,“ uvedl začátkem dubna Elon Musk prostřednictvím Twitteru v reakci na statistiku průměrných cen lithia. „O samotný prvek není nouze, protože lithium je prakticky všude na Zemi, ale rychlost jeho těžby/rafinace je pomalá,“ dodal šéf Tesly.

Automobilky přitom dlouhodobě pracují na snížení množství lithia v bateriích, případně na jeho recyklaci ze starších baterií, což by údajně mohlo pokrýt až 16 % roční poptávky do roku 2035, kdy se očekává nástup nové technologie, která bude schopna poptávku po lithiu omezit. Je však otázka, zda to bude stačit.

Mnozí totiž očekávají masivní vzestup poptávky po bateriových elektromobilech kolem roku 2030, kdy některé státy plánují úplný zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory. Při masivním vzestupu poptávky tak nejspíš ani recyklace baterií nebude stačit, neboť jich nejspíš ani nebude dost k recyklaci.