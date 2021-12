Lewis Hamilton vysvětlil, jaké poselství nese nápis na jeho přilbě

Na přilbě i svých zádech má úřadující šampion formule 1 zvěčněný nápis Still I Rise. V rozhovoru pro značku Puma nyní prozradil, co znamená.

Sportovní značka Puma připravila rozhovor s britským pilotem Lewisem Hamiltonem v rámci kampaně Only See Great, která šíří poselství naděje, optimismu a víry v sebe sama. Podle společnosti je taková myšlenka po roce, který mnozí považují za jeden z vůbec nejtěžších, obzvlášť důležitá.

Během rozhovoru ke kampani, která mimo jiné přinesla i speciální edici závodních bot Speedcat Pro Spectra, se Lewis Hamilton rozpovídal také o sloganu Still I Rise, který hrdě nosí na své přilbě, ale i vytetovaný na zádech: „Sledoval jsem svého postiženého bratra, jak padá a zvedá se. Zkoušel to znovu a znovu a ani jednou si nestěžoval. I já jsem na své cestě několikrát zakopl. Moje mantra Still I Rise znamená, že jsem vždy dosáhl vytyčeného cíle bez ohledu na to, kolikrát jsem byl na dně,“ uvedl jezdec Mercedesu.

„Až do loňského roku jsem nevěděl, jak bude můj odkaz vypadat,“ rozhovořil se Brit dále na téma vlastní motoristické kariéry. „Budou na mě lidi vzpomínat jako na nejlepšího jezdce všech dob? Šampionát je super, ale jaká je pointa? Doufám, že až se lidé za deset nebo dvacet let ohlédnout, uvidí, že díky mně je sport více rozmanitý.“

Už teď víme, že se na Lewise Hamiltona bude vzpomínat jako na několikanásobného mistra světa formule 1, jenž v řadě rekordních zápisů dokázal pokořit i ikonického Michaela Schumachera. Aktuálně má na svém kontě sedm titulů, letos může přidat osmý, pokud se mu v posledních dvou závodech sezony podaří předstihnout nyní prvního Maxe Verstappena.