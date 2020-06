Lexus IS unikl na veřejnost ještě před premiérou. Prohlédněte si vnějšek i interiér

Jednou z očekávaných novinek posledních týdnů je bezesporu čtvrtá generace Lexusu IS, sedanu střední třídy, jehož oficiální světová premiéra byla původně naplánována na dnešek, pro nás tedy zítřek brzy ráno. Jak už to tak ale občas bývá, novinka se na sítích objevila s předstihem a co do designu odhalila prakticky vše.

Jak si můžete všimnout v přiložené galerii, Lexus IS rozvíjí styl třetí generace. Koncepce přídě s velkou maskou zůstala zachována, je však ještě větší a přední LED světla uhlazenější. Vzadu vidíme decentní naznačení spoileru, koncové svítilny jsou spojeny horizontální lištou po vzoru crossoveru UX.

Ve šlépějích předchůdce kráčí i koncepce interiéru s masivním středovým tunelem, na kterém i nadále zůstávají klasická fyzická tlačítka pro ovládání základních funkcí. Obrazovka multimediálního systému je nově více na očích a nebude tolik odvádět pozornost od řízení. Jediný uveřejněný snímek kabiny ukazuje, že Lexus IS bude umět službu Apple CarPlay.

Zatím se musíme spokojit jen s výše uvedenými informacemi, na další podrobnosti a technická data ale budeme čekat nanejvýš několik hodin. Oficiální premiéra japonské novinky je za dveřmi.