Lexus IS žije dál. V Japonsku dostává novou speciální edici pro čtyřválce

Lexusy IS 300 a IS 300h se v Japonsku začínají prodávat ve speciální edici F Sport Black IV. Láká na tmavé prvky a kovaná kola od BBS.

Lexus IS se v Evropě neprodává už téměř pět let poté, co se automobilka rozhodla ukončit jeho působení na starém kontinentě, aby dala prostor novým SUV. Tenhle kompaktní sedan však na globálních trzích žije dál i po dlouhých dvanácti letech od uvedení a teď se v Japonsku představuje s novou speciální edicí. Novinka zakládá na tmavých designových doplňcích a má šmrnc.

Japonská značka na svém domácím trhu odhaluje novou speciální edici lexusů IS 300 a IS 300h jménem F Sport Black IV a zakládá jí na standardních modelech. Nová exkluzivnější edice je už čtvrtým pokračováním řady F Sport Mode Black a nejvýraznějšími novinkami jsou tmavé odstíny, a hlavně nová sada černých kovaných litých kol od BBS.

Specifickou výbavu si Lexus připravil také pro interiér. Nejkrásnějším novým prvkem je obložení z jasanového dřeva na dveřích a volantu. Doplňuje jej perforovaná kůže rovněž na volantu i hlavici voliče převodovky a sportovní sedadla s vyhříváním a ventilací nesou čalounění z materiálu ultrasuede, což je japonská alternativa k italské alcantaře. Digitální přístrojový štít pak má novou uvítací grafiku.

Bohužel pro zákazníky, Lexus pro speciální edici F Sport Black IV nepřipravil novou koňskou sílu navíc. Lexus IS 300 se v Japonsku prodává s dvoulitrovým benzinovým čtyřválcem, zatímco hybrid IS 300h má větší 2,5litrovou jednotku. Všechny varianty mají tradiční pohon zadních kol a v nabídce zůstává i vrcholná verze IS 500 s atmosférickým pětilitrovým osmiválcem, která však není dostupná v této edici.

Nejlevnější Lexus IS, ve variantě IS 300, se v Japonsku prodává se základní cenou od přibližně 740 tisíc korun. Za vrcholnou osmiválcovou verzi IS 500 F Sport tam zákazníci zaplatí minimálně 1,3 milionu korun. A kolik stojí speciální edice F Sport Black IV? Verze IS300 je za 910 tisíc korun, zatímco IS 300h stojí od 980 tisíc korun.