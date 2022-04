Lexus prý chystá SUV se třemi řadami sedadel, TX se má vyrábět s Grand Highlanderem

Nové prémiové SUV Lexus se třemi řadami sedadel by mělo být představeno v příštím roce a zřejmě zaútočí na úspěch německých prémiovek.

Velká prémiová SUV se třemi řadami sedadel, jako například BMW X7 nebo Mercedes-Benz GLS, se v poslední době těší poměrně vysoké popularitě, ze které by si zřejmě rád ukrojil i Lexus. Japonská značka sice také nabízí modely se třemi řadami, nicméně ty mají své rezervy.

I pro české zákazníky dostupný Lexus RX L, tedy SUV s prodlouženým rozvorem a sedmi místy na palubě, už je na trhu nějaký ten pátek a nenabízí tolik prostoru, jako zmiňovaná německá konkurence. Větší modely GX a LX jsou pak postaveny na robustním rámovém podvozku s offroadovými ambicemi, který ale nejspíš nenabízí takovou úroveň komfortu.

Zákazníci a dealeři si však podle zákulisních informací přejí trochu jiný typ vozu, kterým by podle informací Auto News mohl být nový Lexus TX, jehož představení se očekává zhruba v polovině příštího roku. Jeho výroba by pak měla probíhat v USA po boku nové Toyoty Grand Highlander.

Toyota ostatně již v srpnu loňského roku oznámila investici 803 milionu dolarů do svého závodu v Indianě, který by měl vyrábět dvě zcela nová SUV se třemi řadami sedadel, navržená s ohledem na aktivní generaci Y amerických rodin. Jedno SUV přitom mělo nést označení Toyota, druhé pak slibuje přinést značku Lexus do závodu v Indianě.

John Iacono, předseda Lexus National Dealer Advisory Council, měl během rozhovoru pro Auto News zmínit, že model TX nemůže přijít dostatečně rychle. „Jediné vozidlo téhle velikosti, které teď máme, je RX L. Odvádí pro nás slušnou práci, ale není to vůz, na který čekáme,“ uvedl Iacono.

Podle zákulisních informací by nová SUV Toyota a Lexus se třemi řadami sedadel mohla nabízet dokonce až osm míst – díky třímístné lavici v druhé i třetí řadě sedadel. Cílovým zákazníkem by pak měli být lidé ve věku kolem 40 a 50 let, kteří chtějí mít dostatek prostoru pro rodinu, ale netouží po autě s terénním charakterem.

Nové modely by také mohly být osazeny hybridním pohonem. Ostatně v závodu, kde se mají obě nová SUV stavět, vzniká i klasický Highlander Hybrid, který se dováží také do Evropy. A podle dostupných informací zde slaví celkem slušný úspěch. Je však otázkou, zda se evropští zákazníci dočkají i hybridního Lexusu TX nebo Grand Highlanderu.

Prémiové SUV se třemi řadami sedadel, které nabídne více prostoru a komfortu, by nicméně značce mohlo opět pomoci k ještě lepším prodejům.