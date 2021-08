Lexus plánuje spoustu novinek. Už příští rok by měly dorazit nové generace modelů RX a LX

Tvrdí to alespoň motoristický web Automotive News. Z pohledu českého zákazníka je jistě nejdůležitější příjezd nového RX, tohle SUV je totiž u nás nejprodávanějším vozem značky.

Nové RX by mělo opustit současnou platformu Toyota K a využít nový základ v podobě platformy Toyota New Global Architecture. Jisté pak je, že SUV opět nabídne hybridní pohonné ústrojí. Kromě toho by mělo dorazit s novým infotainmentem a širokou paletou bezpečnostních a elektronických asistentů. Současné provedení se vyrábí od roku 2015.

Na "globální platformu" přezbrojí také Lexus LX, tedy luxusní model odvozený od Toyoty Land Cruiser, který se u nás neprodává. Ponechá si ovšem stejně jako výchozí Land Cruiser rámovou konstrukci. Japonci se v nové generaci mají zaměřit na vylepšení jízdního projevu a nabídku bezpečnostních asistentů.

V plánech pro blízkou budoucnost figurují i dvě modernizace. Crossover UX by se v omlazené podobě měl objevit v roce 2023, hlavní novinkou má být poslední verze infotainmentu Lexus Interface.

V roce 2024 by se do prodeje mělo dostat nové GX, což je vyšperkovaná Toyota Land Cruiser Prado (v ČR se neprodává). Vůz sice dostane novou architekturu Toyota New Global Architecture, i on si ale ponechá rámovou konstrukci. Nabídku motorizací by měla rozšířit blíže nespecifikovaná hybridní soustava.

Kromě těchto novinek Lexus chystá do roku 2025 uvést také tři elektrické modely. Prvním z nich by měl být crossover, který by se světu mohl představit už příští rok.