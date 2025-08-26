Logo Subaru zná každý. Ale víte, kde se vzalo a co všechno symbolizuje?
Při pohledu na příď vozů Subaru si jejich znaku možná ani nevšimnete. Ačkoliv není právě nápadný, jeho význam je ve skutečnosti docela velký.
Logo Subaru má tvar oválu. Na modrém pozadí je celkem šest čtyřcípých hvězd. Pět z nich jsou menší seskupené v řadě po třech, respektive dvou, šestá hvězda je výrazně větší. Zmíněných pět menších hvězd symbolizuje pět společností, které se v roce 1983 sloučily, aby vytvořily kombinát Fuji Heavy Industries (FHI), nyní nazývané Subaru Corporation. Původně ale Subaru reprezentovalo automobilovou divizi FHI. Naopak velká hvězda symbolizuje samotné Subaru
Záběr FHI byl a je ve skutečnosti velmi široký, takže firma se angažuje třeba v leteckém nebo železničním průmyslu. Velmi známé je třeba letadlo kategorie GA (General Aviation) Fuji FA-200 Aero Subaru.
Vzhled loga je údajně inspirován hvězdokupou Plejády, nazývané také Kuřátka nebo Sedm sester. Jenže hvězd je jen šest tak proč sedm sester? Údajně proto, že sedmá hvězda ve hvězdokupu Plejády je velmi slabá a tedy pouhým okem v podstatě neviditelná. Navíc sedm hvězd už by bylo příliš mnoho.
Jenže to není vše. Jde zde ještě další symbolika. Tou je uspořádání hvězd v logu do poněkud nenápadného tvaru písmenem S. To symbolizuje název značky – Subaru. A teď ještě k té modré barvě. Modrá prý vyjadřuje důvěru a spolehlivost, kdežto stříbrná barva, kterou najdete na hvězdách, má symbolizovat kvalitu a pokročilé inženýrství.
