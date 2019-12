Londýn zbavuje elektrické autobusy jedné z výhod, chce tak zvýšit bezpečnost

Skvělý příklad bychom mohli najít v Londýně, který již v současnosti provozuje řadu elektrických a plug-in hybridních autobusů. Podle organizace Transport for London (TfL), která spravuje síť londýnských autobusů, jsou však tyto elektrické a hybridní stroje téměř neslyšné, což může vést k bezpečnostním rizikům.

Aby TfL předešlo potencionálně rizikovým situacím, vyvinulo pro své autobusy speciální zvuk, který je přehráván pomocí reproduktorů umístěných na vnitřní přední straně vozu. Autobusy vydávají zvuk do rychlosti 12 mil za hodinu (19.3 km/h), při couvání nebo zastavování.

Zvuk autobusu se navíc mění s jeho rychlostí, což by prý mělo lidem usnadnit orientaci. Především lidé se zrakovým postižením, kteří spadají do nejohroženější skupiny, by si měli snáze uvědomit přibližnou polohu autobusu a směr jeho jízdy.

Půlroční testování systému umělého zvuku elektrických autobusů odstartuje v lednu a probíhat bude na 100 autobusových linkách. TfL si tak bude moci s předstihem ověřit přínos svých umělých zvuků, které se mají stát povinnou součástí všech nových „tichých“ strojů od roku 2021.

Současně se však pro provozovatele londýnských autobusů jedná o další krok směrem k naplnění projektu „Vision Zero,“ jehož cílem je dosáhnout do roku 2041 nulového počtu tragických dopravních nehod. I z toho důvodu se TfL spojilo se společností Transport for All, která zajistila vývoj takového zvuku, který dokáže spolehlivě varovat i postižené lidi.

„Porozumění prožívané zkušenosti s navigací v londýnských ulicích se zrakovým nebo smyslovým postižením a navrhování služeb s ohledem na tuto skutečnost je základní součástí inkluzivního designu,“ uvedla Kirsty Hoyle, ředitelka Transport for All. „Naši zdravotně postižení členové s nadšením pracovali s TfL ve snaze najít řešení, které může být nyní naživo vyzkoušeno. Jsme nadšeni a těšíme se na výsledky.“