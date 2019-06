Nové nařízení EU: Všechny vozy jedoucí na elektřinu musí vydávat varovný zvuk

Že tichost elektrického pohonu může být někdy na škodu, jsem pochopil při testu mého prvního elektrifikovaného auta – plug-in hybridní Toyoty Prius. Krokem jsem jel po parkovišti u supermarketu, protože paní s nákupním vozíkem přede mnou neměla ani tušení, že za ní nějaký dopravní prostředek je.

Tohle je spíše komická než vážná situace, přesto by se snadno mohlo stát, že tichý chod elektromobilu může ohrozit bezpečnost ostatních účastníků – chodců, ale třeba i cyklistů. Právě kvůli tomu přichází Evropská unie s novým nařízením. Všechny vozy v režimu pohonu na elektřinu musí vydávat varovný signál a být tudíž vybaveny výstražným akustickým systémem.

Jistojistě se to týká čistě elektrických vozů a plug-in hybridů, které jsou schopny ujet na elektřinu několik desítek kilometrů. Zatím není jasné, jak to bude s hybridy. Logicky by se měl takový systém objevit také ve všech hybridech, které jsou vybaveny tlačítkem pro čistě elektrickou jízdu, byť tak urazí nanejvýš pár stovek metrů. Jenže i hybrid bez této funkce jezdí v některých chvílích zcela tiše a mohl by představovat potenciální nebezpečí.

Podle EU musí být tento systém funkční do rychlosti až 20 km/h a vydávat zvuky o hodnotě alespoň 56 dB, což je přirovnáváno například k elektrickému zubnímu kartáčku. Dále má být zvuk nepřetržitý a má být jasně patrný úmysl řidiče. Lze tedy předpokládat, že akustika se bude měnit podle zrychlení a zpomalení vozu. Nařízení začne platit od července tohoto roku.

Jednotliví výrobci přistupují k systému různě. Například elektrický Jaguar I-Pace je jím z výroby již vybaven, funguje do rychlosti 20 km/h. Jinde se o splnění nového nařízení starají výrobci audiosystémů. Systém je navíc v takovém případě možné konfigurovat, což se určitě hodí. Například ve Spojených státech je taková funkce rovněž povinná, avšak pracovat musí až do rychlosti 30 km/h.