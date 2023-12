Losangeleští šerifové stále jezdí ve Fordech Crown Victoria. Nakoupili je totiž do zásoby

„Victorky“ v policejních barvách bývaly na amerických silnicích všudypřítomné, už se ale 12 let nevyrábějí. Jeden americký okres jich však nakoupil do zásoby několik stovek a dodnes tam slouží.

Ford Crown Victoria je ikonou amerických silnic možná i víc než světoznámé muscle cars, a to prostě proto, že v minulosti byl všudypřítomný. Jezdily v nich policejní sbory i taxikáři a podobně jako to je v Česku se Škodou Octavia, nebylo možné se podívat na ulici, aniž by člověk „victorku“ nezahlédl.

Jejich výroba však skončila v roce 2012 s tím, jak Ford ukončil život rámové platformy Panther; speciálně upravené policejní verze se přestaly vyrábět ještě o rok dřív. Z amerických ulic tedy záhy začaly mizet, jak z tvrdé služby odcházely do zaslouženého důchodu.

Přesto v Americe existuje místo, kde „victorky“ stále jezdí, a není to zapadlé maloměsto někde na středozápadě. Jezdí u jednoho z největších policejních sborů v zemi – u Los Angeles County Sheriff’s Department, zkráceně LASD. To je policie okresu Los Angeles – nikoliv města samotného – která má téměř 10 tisíc příslušníků ve službě a přes 9 tisíc dalších zaměstnanců.

Vozy tu jezdí díky jediné věci – v roce 2011 ředitelství narychlo objednalo 600 kusů doslova do zásoby. Účetní oddělení tehdy věřilo, že tak půjdou v dlouhodobém horizontu ušetřit nějaké peníze. Z těchto šesti stovek dodnes jezdí 429 kusů, alespoň dle flotilového manažera LASD, seržanta Davida M. Davise.

„Crown Victorie jsou odolná a houževnatá auta, která se napříč léty skvěle drží. Zkušenější policisté, kteří s nimi jezdili většinu svých let ve službě, je stále preferují před policejními explorery, které také používáme. Mladší policisté upřednostňují explorery,“ prozradil Davis webu The Drive.

Setrvání vozů ve službě napomáhá také kalifornské suché a horké klima, v němž auta nereznou tak rychle. Přesto nebudou tyto dnes už staré vozy jezdit ve službách místních šerifů věčně, a to kvůli údržbě.

„Největší překážkou v údržbě, se kterou jsme se potkali, je zhoršující se dostupnost některých mechanických dílů, které jsou třeba k opravám. Každé auto má jiný proběh a je těžké předpovídat, jak dlouho budou ještě sloužit, ale dostupnost dílů v tom bude hrát roli,“ dodal Davis.