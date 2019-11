Lotus zřejmě chystá návrat klasiky, Elan by se měl postavit Porsche Boxster

První generace roadsteru Lotus Elan, vyráběná mezi lety 1962 až 1975, se stala ikonickým vozem, který sklízel úspěch po celém světě a výrazně přispěl ke vzniku a podobě první generace Mazdy Mx-5 nebo Toyoty GT.

Druhá generace, označovaná jako Elan M100, se objevila v roce 1989 a poprvé nabídla Lotus s pohonem předních kol. Ve výrobě však kvůli finanční krizi vydržela jen do roku 1992. Mezi lety 1994 až 1995 ještě vznikla omezená série M100 S2, ale poté se nad Lotusem Elan zavřela voda. A to celkem na dlouho.

Před devíti lety se však na pařížském autosalonu objevil působivý koncept třetí generace Lotusu Elan, který měl zamířit do produkce v roce 2013. K tomu ale nakonec nedošlo a automobilka ohlásila odklad výroby na rok 2017. Jenže ani tento plán nakonec nevyšel a osud Elanu tak zůstával ve hvězdách.

Po přechodu Lotusu pod křídla čínského gigantu Geely se ale začaly hýbat ledy. Automobilka před pár měsíci představily působivý elektrický hypersport Evija s výkonem téměř 2000 koní a v současnosti prý uvažuje o rozšíření portfolia o slavná jména ze své minulosti. A jedním z nich by měl být právě model Elan.

S touto informací přišli britští kolegové z webu Autocar, podle kterých je velmi pravděpodobné, že by se slavné jméno mohlo vrátit již v několika příštích letech. Konkrétních informací je zatím k dispozici jen minimum, podle nejmenovaného zdroje přímo z automobilky jsou však lidi v Lotusu „velmi nadšeni“ z konfigurace vozu.

Podle všeho by se totiž mělo jednat o dvoumístný kabriolet, který by byl v hierarchii Lotusu postaven nad Elise. Uvnitř by měl být prostornější, pohodlnější a oproti Elise, která je na trhu s drobnými obměnami již od roku 1996, by měl nabídnout bohatší a sofistikovanější výbavu.

Navzdory větším rozměrům a bohaté výbavě by se však i nový Elan měl držet filosofie Lotusu, kterou je důraz na nízkou hmotnost. Pravděpodobně tak bude lehčí než Porsche 718 Boxter nebo BMW Z4, což budou jeho hlavní soupeři na trhu. V boji s nadváhou by měla novému Elanu pomoci zcela nová platforma, určená i pro novou generaci modelů Elise, Exige a Evora, která by měla být představena v průběhu příštích let.

Kromě modelu Elan by se však budoucí nabídka Lotusu měla rozrůst ještě o nový Esprit a nové SUV, kterému se značka dlouho bránila. A i když jsou zarytí fanoušci automobilky z této zprávy nešťastní, pravdou je, že po ekonomické stránce by mohlo SUV značce výrazně prospět. Lotus navíc slibuje, že jeho SUV bude „v zatáčkách jezdit jako žádné jiné auto v daném segmentu.“