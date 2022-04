Lucid Air dorazí do Evropy v létě, navíc dostane nový vrcholný model

Americká automobilka Lucid Motors, jejíž model Air je v současnosti jedním z produkčních šampionů v dojezdu na jedno nabití, zveřejnila své úmysly expandovat na evropský trh již během ledna loňského roku. Tou dobou však společnost dodala, že bližší plány své expanze zveřejní později.

Během nedávného rozhovoru pro britské kolegy z Autocar pak tiskový mluvčí značky konečně odhalil, že příchod na evropské trhy by měl proběhnout již v červnu nebo červenci tohoto roku. Ve stejné době se očekává také rozšíření nabídky na trhy Středního východu a v příštím roce má následovat Čína.

Podle britských kolegů začne automobilka nabízet model Lucid Air nejprve v Německu a následně se počítá s expanzí do Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Islandu, Itálie, Monaka, Nizozemska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Norska.

Společnost se tedy bude soustředit především na západní trhy a země, kde se elektromobily již nyní těší vysoké popularitě. O britském trhu se zatím nemluví, modely s pravostranným řízením se však očekávají až a začátku příštího roku. Český trh je pak pro prodejce elektromobilů zřejmě málo perspektivní.

Video se připravuje ...

Informace o rozšiřování trhů přitom přicházejí jen krátce poté, co musela automobilka snížit svůj letošní produkční cíl z 20.000 elektromobilů na 12.000 až 14.000 elektromobilů. Oficiálním důvodem mají být problémy s logistikou a zásobováním, mluví se však také o výrobních potížích.

Lze tedy předpokládat, že s rozšiřováním trhů bude společnost čelit také narůstajícím dodacím lhůtám. Problém by však výhledově měl vyřešit nový závod, který se má mezi lety 2025 až 2026 postavit v Saudské Arábii. Zatím výroba běží pouze v USA.

Kromě informací o rozšiřování trhů ovšem kolegové z Autocar přišli s ještě jednou zajímavou informací. Lucid totiž prý pracuje na nové nejvýkonnější verzi modelu Air, která by se měla postavit Tesle Model S Plaid. Nový Air by se měl jmenovat Megawatt, na zadní nápravě by měl být osazen dvojicí elektromotorů o výkonu 1341 koní a v kombinaci s předním elektromotorem by měl nabízet výkon přes 1600 koní.

Kromě toho společnost pracuje také na nových zadních sedadlech modelu Plaid, které by měly nabídnout více komfort díky nastavitelnému sklonu, nebo novém vzduchovém podvozku, který má být opět zárukou ještě vyššího komfortu. V roce 2024 se pak očekává představení SUV značky, které bylo poodhaleno již v roce 2020 a má nést jméno Gravity.