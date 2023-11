Luxusní čínský elektromobil s výkonem 625 koní má stát doslova pakatel

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Že nás (tím myslím Evropany a z větší části také Američany) v elektromobilitě válcují Číňané, není žádné překvapení. Tamní automobilky se roky učily právě od technicky vyspělejších cizinců a rozhodly se prakticky zcela přeskočit éru aut se spalovacími motory a zaměřit se na evidentně slibnější segment bezemisních automobilů. Díky několikaletému náskoku ve vývoji samotných vozidel i přidružených technologií v čele s akumulátory a palubními systémy a též za masivní finanční podpory tamní komunistické vlády nám dosud neznámí výrobci ukazují jednu zajímavější elektrickou novinku za druhou.

Jednou z nich je také Skyworth Skyhome od společnosti Skywell, která v minulosti představila elektrické modely Et-5 a Et-5 LR. Ačkoliv se zatím jedná o koncept, podle zdrojů z 90 % odpovídá chystané sériové verzi. Studie sází na dvojici elektromotorů se systémovým výkonem 460 kilowattů, přičemž rozložení hmotnosti mezi nápravami by mělo dosahovat ideálních proporcí 50 ku 50. Díky výkonnému pohonu se skyhome na 100 km/h podle předběžných údajů dostane už za 3,5 sekundy. Počítá se s moderním podvozkem s víceprvkovou zadní nápravou s natáčením kol, chybět nebude ani vzduchové odpružení.

Interiér vozu, kterému chybějí prostřední sloupky B, má připomínat palubu luxusního soukromého tryskáče. Ohromit vás má podlouhlý a zahnutý displej takřka přes celou palubní desku, který doplní ještě výrazně větší obrazovka pro cestující vzadu. Ta se podobně jako u nového BMW 7 vyklopí ze stropu a pasažérům nabídne například možnost sledování seriálů a filmů na vybraných streamovacích platformách. Monitory by navíc měly být zabudovány také do zadní části předních sedadel, uvnitř tudíž bude obrazovek jako v nějakém řídicím centru.

Navzdory plánovanému luxusu a výkonu by však největším tahákem měla být cena. Jestliže se původní odhady vydrží do sériové výroby, měl by Skyworth Skyhome v Číně stát okolo 210 až 250 tisíc jüanů, což vychází asi na 650 až 775 tisíc korun. Za to přitom v Česku koupíte základní verzi Nissanu Leaf s 39kWh akumulátorem (od 759.000 Kč).