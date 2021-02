Majitelé elektromobilů v Texasu zažívají vlastní ropnou krizi, ceny rostly o tisíce procent

V minulém týdnu jsme psali o tom, jak hybridní pick-upy Ford F-150 s generátorem na palubě zachraňují texaské domácnosti, které kvůli nebývale silné zimní bouři přišly o dodávky elektrické energie. Příliš optimistické vyhlídky však nečekají ani na lidi, kterým elektrická energie zůstala. A to zejména pokud s ní nešetřili.

Jak totiž upozornil web NBC News, některé texaské domácnosti bude brzy čekat vyúčtování elektrické energie dosahující v extrémních případech částek až kolo 10.000 dolarů (cca 213.000 Kč). Tento extrém se sice bude týkat jen velkých nemovitostí, i majitelé menších domů však přijdou o tisíce dolarů. Důvod je přitom až smutně jednoduchý.

Cena elektrické energie je totiž v Texasu stanovena dle poptávky na trhu, což za běžných okolností není problém. Kvůli extrémně chladnému počasí, které způsobilo řadu problémů, však poptávka po elektrické energii dramaticky vzrostla.

Cena elektrické energie se tak mohla vyšplhat na částku přesahující 9.000 dolarů (cca 192.000 Kč) za jednu megawatthodinu. Běžný sezónní průměr se přitom pohybuje okolo pouhých 50 dolarů (cca 1.100 Kč) za megawatthodinu, což znamená nárůst o neuvěřitelných 17 900 procent.

Jose Del Rio z Haltom City například pro NBC News uvedl, že i v jeho prázdném domě, který se v současnosti snaží prodat, vzrostly účty za elektrickou energii z měsíčních 125 až 150 dolarů (2.700 – 3.200 Kč) na 630 dolarů (cca 13.400 Kč). Jak přitom dodává, celým dům je prázdný, nikdo v něm není a topení topí pouze na 15 °C, aby nedošlo k zamrzání trubek.

Situace však není lehká ani pro majitele elektromobilů, kterým se výrazně prodraží provoz. Pokud by totiž svůj vůz dobíjeli při cenách okolo 9.000 dolarů z MWh, přišel by je 1 kWh na 9 dolarů - tedy cca 192 Kč. Všichni si tak dokážeme snadno spočítat, na kolik by přišlo například plné dobití Nissanu Leaf s 40 kWh baterií nebo Tesly Model 3 Long Range se 75 kWh baterií.

Zastánci elektromobility mohou samozřejmě oponovat, že se jedná o extrémní příklad v době nejvyšší poptávky a za skutečně výjimečné situace. Jen málokdo přitom nabíjí baterii z 0 do 100 procent a navíc – přeci v době největší poptávky nemusí vůz vůbec využívat, stejně jako k tomu před lety velká ropná krize přinutila tisíce majitelů poctivých amerických aut, do kterých nebylo co tankovat, případně byla cena benzínu extrémně vysoká

Pravdou ale zůstává, že texaský příklad může být výstrahou pro všechny. I v Texasu se totiž rozhodli ve velkém podpořit investice do obnovitelných zdrojů v podobě solárních a větrných elektráren, které ovšem za extrémního zimního počasí nepřináší zrovna velký užitek.