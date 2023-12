Malá Alfa Romeo se bude jmenovat Milano. Nabídne elektrický i konvenční pohon

Městský crossover Alfy Romeo, který bude zároveň prvním elektromobilem značky, sáhne pro své jméno nikoliv do hor, nýbrž do historie firmy. Představit se má v dubnu roku 2024.

Dosud se obecně mělo za to, že malý crossover Alfy Romeo, který přijde na svět v příštím roce jako sourozenec Peugeotu 2008, Jeepu Avenger a dalších klonů ze stáje koncernu Stellantis včetně chystané Lancie Ypsilon, ponese jméno Brennero podle horského průsmyku na hranicích Itálie a Rakouska. Automobilka však tyto spekulace vyvrací oficiálním oznámením jména – bude to Milano.

Toto město je pro značku velmi důležité – právě v něm totiž byla v červnu 1910 založena, ještě jako A.L.F.A. – Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Slovo „Romeo“ se přidalo až v roce 1919, kdy společnost přešla pod kontrolu Nicoly Romea. Není to navíc poprvé, co jméno města Milano používá – jednak bylo v samotném logu automobilky až do 70. let minulého století a jednak se model v Evropě známý jako 75 v Severní Americe prodával jako Milano.

Novodobé milano bude podle automobilky k mání také s plně elektrickým pohonem. To znamená, že bude prvním elektromobilem značky. Na alfu, která se bude prodávat výhradně jako elektromobil, si ale budeme muset počkat do roku 2025. Pak to ale nabere rychlý spád – od roku 2027 má automobilka nabízet jen vozy na elektřinu.

„Milano je zamýšleno jako symbolické ‚přivítání zpět‘ našich fanoušků – alfistů. Ti jako majitelé modelů Giulietta a Mito čekali na potvrzení své lásky k Alfě Romeo. Slouží také jako ‚přivítání pro všechny, kteří hledají jedinečný sportovní zážitek v tomto segmentu a osobitou krásu italského designu,“ nešetří optimismem vzhledem k novému modelu Jean-Philippe Imparato, generální ředitel Alfy Romeo.

Značce se v letošním roce velmi daří co do prodejů. Celkový nárůst má zatím hodnotu 34 %, přičemž evropské prodeje rostou o 53 %, Afrika a blízký východ o 95 % a region Indie, Asie a Pacifiku roste o 6 %.