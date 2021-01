Budoucnost Renaultu: Jediný diesel, ale sedm elektromobilů, včetně dostupného retra

Renault chystá do roku 2025 představit 14 nových modelů. Polovina z nich bude elektřinou poháněná. Chystá se navíc rozvoj ve velkých segmentech.

Vedení Renaultu loni převzal Luca de Meo, dosavadní šéf Seatu, který měl jeden hlavní úkol, připravit novou strategii, která by automobilku vyvedla z krize a zajistila ji zářnou budoucnost. Půlroku se už na této budoucí strategii pracuje a nyní ji vedení francouzského výrobce oficiálně představuje. Skupinu Renault přitom čekají rozsáhlé změny. Které to budou?

Výraznější rozdíly

Především půjde o jasnější oddělení jednotlivých značek. Luca de Meo po svém nástupu zaznamenal, že se třeba Renault a Dacia v některých ohledech překrývají, což se nyní změní. Dacia zůstane Dacií a nadále bude nabízet dostupné automobily, díky osvědčené technice. Bude však úzce spolupracovat s Ladou, která je obdobně koncipována, zaměřená však na ruský trh.

Naopak Renault segment nejlevnějších automobilů opustí a stane se typickým mainstreamem. Přitom však bude chtít být moderní a sázet na nová řešení. Díky tomu se konkrétně neobejde bez elektromobilů a hybridů.

Na vrchol nabídky skupiny se pak postaví Alpine. Pod vedením Lucy de Mea se automobilka zbaví divize Renault Sport, její znalosti a zkušenosti se přesunou právě pod hlavičku Alpine. De Meo tvrdí, že Alpine už nebude jen tou nostalgickou značkou vzpomínající na minulost, ale avantgardní, exkluzivní značkou nabízející sportovní automobily. Zaměřit se přitom chce na tzv. early adopters, zákazníky milující nové technologie, a tak se postupně stane čistě elektrickou značkou.

Bude tu také značka Mobilize, která se zaměří na nové formy vlastnictví aut. V její nabídce tak najdeme třeba službu na sdílení automobilů. Představuje se zatím ve formě prototypu Mobilize EZ-1, což je vlastně upravený Renault Twizy, dvoumístný elektromobil dlouhý jen 2,3 metru pro služby carsharingu.

Hned několik elektrických novinek

Tyto plány přitom s sebou nesou také množství novinek. Konkrétně mateřský Renault do roku 2025 představí 14 nových automobilů. Polovina z nich bude mít čistě elektrický pohon, zároveň polovina bude pocházet ze segmentu C a D (nižší střední třída a střední třída). V případě segmentu B pak pro toto období značka chystá výhradně elektromobily, včetně novodobého Renaultu 5. Má jít o stylové, ale zároveň především dostupné elektroauto, zatím prezentované ve formě konceptu.

Dacia chystá tři novinky, z nichž nejdůležitější má být kompaktní SUV, větší než Duster, prezentované ve formě konceptu Bigster. V případě Lady pak automobilka hovoří o čtyřech novinkách. Tou nejdůležitější bude nová Niva, připravovaná pro rok 2024, a to ve dvou verzích, kompaktní a středně velké. Alpine zase připravuje čistě elektrický crossover a elektrický sporťák. Na druhém zmíněném přitom bude spolupracovat se slovutným Lotusem. Před lety přitom nevyšla avizovaná spolupráce s konkurenčním Caterhamem...

Místo objemu marže

Primární důvod nové strategie prezentované Lucou de Meem je každopádně snaha o zlepšení finanční situace skupiny Renault. Nový šéf přiznává, že když nastoupil do firmy, objel jednotlivé továrny a všiml si společného znaku. Ve všech se hledělo hlavně na tržní podíl a na co největší objem výroby. To se nyní mění. „Místo objemu se zaměříme na hodnotu,“ prohlašuje de Meo.

Nově tak nebude prvotním cílem prodat co nejvíce aut, což je podle de Mea strategie stará deset, patnáct let, ale co nejvíce vydělávat. Zdůrazňovat se tak bude vyšší efektivita a prodejní marže.

Firma toho bude přitom chtít dosáhnout několika kroky. Efektivita má být zvýšena jak při samotném vývoji, tak při výrobě. Vývojářům se už změnou procesů podařilo zkrátit vývoj nových aut o rok, na zhruba tři roky. Navíc se organizace Lady a Dacie přiblíží, což efektivitu dále navýší. Počítá se také se snížením výrobních kapacit, která má klesnout z 3,9 na 3,1 milionů automobilů ročně. Část výrobní kapacity totiž dnes zůstává nevyužita.

Zjednodušení portfolia

Pomůže také zjednodušení použitých platforem, do budoucna tak 80 % všech aut aliance má využít tři architektury (CMF-B pro malá auta, CMF-CD pro středně velké vozy a CMF-EV pro elektromobily), konkrétně půjde o všechny vozy od segmentu B do segmentu D.

S tím souvisí také sjednocení nabídky motorů. Dnes skupina využívá osm motorových rodin, do roku 2025 mají být jen čtyři. Konkrétně dvě tu budou pro elektromobily, zatímco benzinové jednotky obsáhne jediná rodina, pokrývající jak mildhybridy, tak full-hybridy a plug-in hybridy. Z turbodieselů pak zbude jediná, navíc výhradně určená pro užitková vozidla. U osobních aut tak Renault postupně se vznětovými jednotkami skončí.

Prodejní marže se zase bude zvyšovat díky proměně nabídky. „V segmentu C vidím ztracený potenciál. V 90. letech byl Mégane pojem, což jsme však už nikdy nezopakovali,“ tvrdí de Meo.

Více větších aut

Renault se proto v následujících letech více zaměří právě na kompaktní segment, v němž je prodejní marže vyšší než u malých aut. I proto se mluví o tom, že Renault bude ve výsledku prodávat auta dráže. Díky vyšším prodejům větší aut má průměrná cena prodaného Renaultu vzrůst o 7.000 eur (183.000 Kč). Jestliže tak dnes Renault 63 % svých aut prodá v segmentu B, do budoucna se má tento podíl posunout do třídy C. Ve vyšších třídách se přitom počítá s kompletní elektrifikací.

Automobilka navíc zdůrazňuje, že už dnes vydělává na elektromobilech, což má samozřejmě platit také pro následující léta. Do roku 2025 navíc mají elektrovozy tvořit 30 % prodejů značky, hybridy pak 35 %. Zároveň pak 45 % prodejů má připadat na vozy segmentů C a D.

Úspory však neznamenají omezení rozvoje techniky, ba naopak. Renault přiznává rozvoj vodíkových palivových článků, které do budoucna chce primárně aplikovat v užitkových vozidlech. V tomto směru chce Renault do roku 2025 být tou nejekologičtější značkou v Evropě, ambicí je mít i největší továrnu elektromobilů v Evropě.

Počítá se navíc se spoluprací s Googlem. V chystaném elektrickém crossoveru tak bude debutovat nový multimediální systém My Link s integrovanými službami od Googlu, jako jsou třeba Google Mapy. Půjde o první takové řešení v mainstreamovém segmentu.