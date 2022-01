Máme pro vás rady na dobíjení autobaterií: Nejlepší obrana je útok!

U moderních aut není žádný spoleh na to, že po dlouhé cestě bude baterie nabitá. Pokud se s koncem cesty strefíte do fáze, kdy auto „jelo z baterky“, aby šetřilo palivo, můžete ji odstavit nabitou třeba jen na 40 %. A olověná baterie bohužel není ideální akumulátor, který můžete využívat od nuly do sta procent. Pod 50procentní nabití (kterému odpovídá klidové napětí na svorkách 12,4 V) začínají v baterce růst krystaly síry (sulfatace), které pak způsobí samovybíjení a zničení. Nabíjejte tedy vždy, když napětí na svorkách odstáté baterie poklesne pod tuto mez – a to zejména pokud se vůz chystáte na delší čas odstavit. Vyzkoušeli jsme pro vás drahou i levnou nabíječku.

CTEK CS One: Pro nekňubu i experta

Produkty švédské firmy CTEK si získaly u českých motoristů obrovské renomé a její základní pětiampérový model MXS 5.0 za 2287 Kč je jistě nejprodávanější nabíječkou u nás. Zaujme jednoduchou obsluhou a osmi diodami, z nichž každá ukazuje, v jaké fázi je zrovna nabíjení. Řízený průběh napětí a proudu ve tvaru zubaté křivky byl svého času unikem švédských nabíječek zajišťujícím maximální nabití při minimálním opotřebení a spotřebě elektrolytu. Nový model CS One je jiný. Chybějí tradiční křivky nakreslené na obalu, diody uspořádané do kruhu odpočítávají čas do konce nabíjení. Není zde ani to jediné tlačítko, kterým se u klasických modelů přepíná mezi baterií motocyklovou, automobilovou, zaplavenou či AGM. Díky nové funkci APTO prý nabíječka pozná sama, s jakým akumulátorem má tu čest. Pokročilé funkce, třeba rekondice k promíchání elektrolytu na konci nabíjení zaplavených baterií, nebo probuzení zcela mrtvé baterie, jsou dostupné prostřednictvím aplikace CTEK v mobilním telefonu, který si s nabíječkou snadno spojíte přes bluetooth. Funkce wake up je nezbytná pro 12V li-pol baterie, které na startování používají drahá sportovní auta. Při poklesu napětí je ochranné obvody úplně odpojí a je potřeba na ně „zaťukat“ speciálním probouzecím signálem. Pokud moderním technologiím nefandíte, bude nabíječka samozřejmě pracovat i bez spojení s telefonem, stačí prostě připojit. Dokonce se ani nemusíte stresovat, který kontakt je plus a který minus – nabíječka si to pozná sama. Zkrátka přístroj pro lempla i rozumbradu, s cenou 5950 Kč.

Svět motorů 02/2022

Plusy

Stačí připojit

Obejde se bez tlačítka (které u starších modelů zlobilo)

Libovolně přehazuje polaritu

Minusy

Vyšší cena

Ovládání přes mobil není pro každého

Odhad zbývajícího času nabíjení je velmi nepřesný

Colentris Smart Battery Charger 10A: Za ty peníze bomba

Za pouhých 1859 Kč jsme si v internetovém obchodě Mall.cz koupili nabíječku Colentris v desetiampérovém provedení, která by tudíž už v přiměřeném čase měla nabít nejen běžné baterie osobních aut, ale i větších užitkových či lehčích nákladních stojů až do 200 Ah. Robustní design a standardně dodávaný držák na zeď předurčují přístroj ke stálému umístění na stěně garáže, aby tam však mohl být stále, potřeboval by delší kabely než dodávaných 180 cm. Pokud jej připojíte na baterku, ale nezapnete do sítě, přejde do režimu „battery test“. Pod honosnou funkcí se však skrývá prosté změření napětí, a to i pak, když nastartujete – což má být test alternátoru. Obojí by zastal běžný multimetr, za který však dáte další tisícovku. Colentris je tak zajímavý nápad, pokud zatím nemáte nic. Potěší informace o napětí a proudu v průběhu nabíjení, rytmicky problikávající informace o aktuálním stavu nabití je však k ničemu. Po minutě je tam 100 %, přístroj to zřejmě bere z napětí a nechápe, že jej vytváří on sám, nikoliv baterka. V naší zkoušce však akumulátory nabíjel dobře, a to včetně volitelné rekondice, kdy k promíchání elektrolytu použil napětí 15,9 V.

Plusy

Robustní design

Vysoký proud 10 A

Rozumná cena

Minusy