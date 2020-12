Autobaterie je komponent, bez něhož se v automobilu zkrátka neobejdete. Také v tomto případě přitom došlo v uplynulých letech k jistým inovacím, a tak je dnes paleta nabízených autobaterií značně široká. Reaguje totiž i na potřeby různých typů aut. Nabídka tak ve výsledku může zájemce o akumulátor zmást, a tak jsme se rozhodli poradit, jak správnou autobaterii vybrat.

Nákup autobaterie není hračka, tedy pokud se automaticky nerozhodnete si pořídit tu samou, kterou jste v automobilu měli už dosud. Před nákupem je totiž vhodné nastudovat potřebné parametry, aby vám nová autobaterie do vašeho pasovala. Těch sledovaných parametrů je totiž vícero, a tak by se vám mohlo stát, že se nový akumulátor do vyhrazeného prostoru nevejde, nebo že vaše auto nenastartuje.

Z toho důvodu je při nejistotě vhodné nastudovat uživatelskou příručku vašeho vozidla, kde by odpovídající typ autobaterie měl být uveden. Možností je se i spolehnout na internetové vyhledávače, mnohé e-shopy totiž umí vybrat nabídku odpovídajících akumulátorů podle modelové řady a roku výroby vozidla. Pokud manuál nemáte, nebo informace nemůžete najít a internetu nevěříte, nezbude nic jiného než vyčíst parametry ze stávající baterie a vybrat novou na základě nich. Ty potřebné totiž na ní zobrazeny budou.

A nebo nechte výměnu na autorizovaném servisu, mnohá moderní auta totiž stejně vyžadují přes diagnostiku vozidlu elektronicky sdělit, že mu byla autobaterie vyměněna za novou.

Jaké parametry však sledovat, rozhodnete-li si autobaterii pořídit a nainstalovat sami?

Rozměry

Mohlo by se zdát, že autobaterie je standardizovaný produkt alespoň z hlediska rozměrů, jenže není tomu tak, tedy jen do jisté míry. Asijské vozy totiž mívají jinak velké baterie než ty evropské. Pokud si tak nejste velikostí jisti, přeměřte si stávající baterii, a to výšku, šířku i hloubku, ať se vám nestane, že se vám nová do vytyčeného prostoru nevejde. Vhodná přitom není ani příliš malá baterie, která nemusí pevně držet, respektive nepůjde ji správně zapojit.

Kapacita

Právě s rozměry souvisí také kapacita. Modernější typy baterie sice díky lepší konstrukci umožňují mít více kapacity v menším objemu, obecně ale platí přímá úměra, že čím je baterie větší, tím má vyšší kapacitu.

Kapacita je udávaná v ampérhodinách a vyjadřuje, kolik energie umí baterie dodat za jednotku času. Vyplatí se v tomto směru se orientovat podle stávající autobaterie, na níž kapacita musí být vyznačena. Nižší kapacitu určitě neberte, může se vám totiž stát, že by auto s ní nemuselo vůbec nastartovat. Větší pak volte pouze v případě, že jste si jistí, že případně větší baterie se do auta skutečně vejde.

Obecně přitom platí, že benzinovým autům stačí menší kapacita, obvykle kolem 60 Ah, malé hatchbacky mohou mít i 55 Ah. Naftová naopak vyžadují vyšší, obecně mezi 70 a 80 Ah. V tomto pohledu se tak vyplatí se při nákupu ojetiny mrknout na to, zda jí nebyla dána při prodeji menší baterie, než je potřeba.

Stejně tak můžete mrknout na datum výroby baterie, ať zjistíte, jestli není příliš stará. Výrobci ale datum výroby udávají v kódech různých formátů (třeba různé písmeno pro různý měsíc), což jeho vyčtení znesnadňuje. Výrobci tímto krokem vyšli vstříc odborníkům, kteří se báli, že by zákazníci neměli zájem o baterie staršího data výroby.

Startovací proud

Stejně tak se vznětová a zážehová auta liší startovacím proudem, který udává v ampérech množství proudu, jež baterie vydá při startování vozu. Akumulátor totiž rovněž napájí další spotřebiče (alarm, rádio, centrální zamykání apod.), a tak pokud jimi je vaše vozidlo vybaveno, budete potřebovat vyšší startovací proud. Obecně však platí, že benzinový motor si vystačí se startovacím proudem okolo 500 Ah, zatímco dieselový vyžaduje i přes 600 Ah. V tomto směru se tak vyplatí vsadit spíše na vyšší startovací proud než kapacitu, což můžete ocenit při startování v zimě.

Naopak z hlediska napětí je to vlastně jednoduché. Naprostá většina aut pořád vyžaduje napětí 12 V. U historických vozidel se však setkáte s 6V bateriemi.

Polarita

To polarita už klíčová je. Pokud totiž poplete umístění kladného a záporného pólu, baterii do auta zkrátka nenainstalujete, protože napájecí kabely se vyrábějí v přesné délce, a tak by při otočení pólů na ten správný nedosáhly.

Polarita se přitom určuje podle umístění kladného pólu. Položte baterii stranou s póly k sobě a pokud zjistíte, že kladný pól je vpravo (obvykle červeně označený) jde o tzv. pravou autobaterii, která je označena nulou. Naopak je-li kladný pól vlevo, jedná se o tzv. levou baterii s označením 1. Typicky tento druh využívají vozy asijské produkce. Výrobci obvykle nabízejí levé i pravé baterie, a tak se vyplatí si dát pozor, zda kupujete ten správný typ. Výjimečně se ale můžete setkat také se středovou polaritou, kdy je kladný pól umístěný na střed.

Právě póly jsou důležité i z hlediska jejich velikosti. Pro evropské vozy se zpravidla používá standardní velikost označovaná číslem 1 (pozor, nesplést s označením polarity) s průměrem 19,5 mm pro kladný pól a 17,9 mm pro záporný. Existují ale i vozy s užšími póly označenými číslem 3 (14,7mm respektive 13,1 mm). Koncová očka přitom na ten druhý typ nemusejí správně sedět, a tak se vyplatí si tento údaj zkontrolovat.

Podobným problémem může být také typ uchycení. Většina evropských automobilů využívá standardní typ B13 s vystouplou montážní patkou. Existují ale také atypické konstrukce uchycení (B00). Nevhodným upevněním se přitom může baterie poškodit vibracemi za jízdy, což v krajním případě může vést k jejímu zkratu.

Typ elektrolytu

Rozhodovat se můžete také na základě typu výroby dané baterie. Tzv. olověné jsou dnes na ústupu ve prospěch modernějších řešení, která jsou navíc vyžadována soudobými vozy. Jedná se o starší řešení využívající olověné elektrody a elektrolyt v podobě kyseliny sírové, které není tak výkonné, nemá takovou životnost a navíc vyžaduje doplňování elektrolytu pomocí destilované vody. Proto jde o tzv. údržbovou baterii. Tento druh baterie je však pořád prakticky nejlevnější, a tak se pro starší auto pořád může hodit.

Vhodnější každopádně bude zvolit některou z modernějších variant. Autobaterie s příměsí kalcia (Ca) využívají při výrobě vápník, který zpevňuje desky v akumulátoru a více brání odpařování elektrolytu. Proto už patří do kategorie tzv. bezúdržbových baterií. Špatně ale snáší úplné vybití, a tak je nutné jej pravidelně kontrolovat.

Tzv. AGM baterie pak tekutý elektrolyt nahrazují tkaninou ze skelných vláken. Plusem je vysoký výkon, bezúdržnost nebo třeba vysoká životnost. Při úplném vybití totiž nedochází k jeho úplnému vybití. Jsou ale celkem drahé a vyžadují speciální typ nabíječky, a tak se hodí spíše pro moderní auta s rozsáhlou elektrickou výbavou, rekuperací brzdné energie a systémem start-stop.

Podobným typem jsou také tzv. gelové (GEL) baterie s elektrolytem vázaným v křemičitém gelu. Také ty jsou dražší a vyžadují speciální nabíječku, mají však vysokou životnost, odolnost i kompaktní rozměry.

Pro vozy se systémem start-stop se pak hodí také tzv. EFB baterie. Ty mají tekutý elektrolyt, avšak přizpůsobený častějšímu startování u vozů se start-stop systémem. Jsou levnější než AGM baterie a zároveň mají vyšší životnost než olověné, a tak jsou dnes díky skvělému poměru ceny a výkonu zřejmě nejoblíbenější volbou. Nehodí se však pro vozy s rekuperací brzdné energie.