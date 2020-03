MAN Lion’s City E získal ocenění iF Gold Award 2020

MAN Lion's City E obdržel od renomovaných odborníků na design prestižní ocenění iF Gold Design Award 2020.

Cílem iF Design Award je již od roku 1953 upozorňovat na výrobky pyšnící se výjimečnou kvalitou designu a zároveň i funkčností. Mezinárodní porota rozhoduje o produktech s nejpovedenějším designovým ztvárněním ve více než čtyřiceti kategoriích.

MAN získal ocenění za design svých vozidel již v rámci prvního ročníku iF Design Award v první polovině padesátých let dvacátého století a od té doby převzal celkem 15 cen, z nichž čtyři představují prestižní iF Gold Award.

Do iF Design Award bylo přihlášeno celkem 7298 produktů z 56 zemí celého světa, o nichž rozhodovala porota, kterou tvořilo 78 odborníků na design z 20 zemí. V případě kategorie Automobiles/Vehicle/Bikes bylo prestižní ocenění iF Gold Award uděleno novému elektrickému autobusu MAN Lion's City E.

Porota ocenila ergonomický a esteticky příjemný design nového elektrického autobusu značky MAN. Podle oficiálních materiálů ocenila v případě exteriéru především řešení předních partií a zasklených ploch, zatímco v interiéru ji zaujalo moderní barevné schéma a vysoká kvalita materiálů i jejich zpracování.

MAN Lion's City E v podobě, v níž získal prestižní ocenění za design, představuje dvanáctimetrový městský autobus s prostorem až pro 88 cestujících. Pohon tohoto vozidla zajišťuje elektromotor s maximálním výkonem 240 kW a trvalým výkonem 160 kW. Baterie s kapacitou 480 kWh stojí za dojezdem kolem 200 km a v případě příznivých podmínek až 270 km.

Společnost MAN Truck & Bus připomíná, že její autobusy slaví úspěch v iF Design Award již pět let v řadě. V roce 2016 ocenění získal model Lion's Intercity, v roce 2017 Neoplan Tourliner, v roce 2018 autokar Lion’s Coach, v roce 2019 městský autobus Lion's City a v roce 2020 elektrobus Lion's City E.

Zdroj: MAN Truck & Bus