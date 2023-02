Manažer Hyundaie chce vidět DeLoreanu podobný sporťák ve výrobě

Mezi naše nejoblíbenější koncepty poslední doby bez pochyby patří Hyundai N Vision 74, který jihokorejská automobilka představila v polovině loňského roku po boku studie ostrého Ioniqu 6 s názvem RN22e. Šlo sice o elektromobil, ale unikátně používající kombinovaný zdroj energie z akumulátoru a vodíku. Jeho podobnost s ikonickým DeLoreanem pak není náhodná. Navíc existuje šance na výrobu.

Thomas Hundal z amerického webu The Autopian měl příležitost si v rámci letošního kanadského autosalonu popovídat s Tillem Wartenbergem, viceprezidentem Hyundaie pro divizi N a motorsport. Wartenberg Hundalovi položil otázku, kolik by byl ochotný zaplatit za produkční podobu konceptu N Vision 74. Kolega novinář po úvaze odpověděl, že zhruba podobnou částku, za jakou by dostal Chevrolet Corvette Z06.

Video se připravuje ...

Pro představu, Chevrolet na svých oficiálních amerických stránkách uvádí základní cenu Corvette Z06 ve výši 105.300 dolarů, což je v přepočtu zhruba 2,35 miliony korun, a to dle zvyklostí bez daně a dalších poplatků. Taková odpověď se prý Wartenbergovi zamlouvala. Řekl: „Mým osobním přáním je tohle vozidlo vyrobit. Zpočátku je to pravděpodobně investice, ale kdybychom tohle auto mohli dostat do světa a lidé by ho kupovali, byl bych velmi šťastný.“

Mezi podobným prohlášením a skutečným produkčním autem je pochopitelně obrovský rozdíl, ale dokud po sériové výrobě konceptu N Vision 74 kromě nás touží i vysoce postavení zaměstnanci automobilky, pak existuje naděje, že se pohlednou sportovní zadokolkou s nádechem DeLoreanu budeme skutečně moci svézt.

Na druhou stranu je relativně drahý sporťák pro Hyundai stále problém. Bývalý šéf divize N, Albert Biermann, původně z BMW M, také toužil po sporťáku. Měl mít motor uprostřed, hybridní pohonné ústrojí a karbonové šasi. Cenou se měl pohybovat kolem 4 milionů korun a dokonce se na něm pomalu začínalo pracovat. Nakonec ale vedení automobilky projekt zastavilo s tím, že Hyundai za 4 miliony by nebyl akceptovatelný. Biermann pak prý zpětně s rozhodnutím vedení souhlasil.

Co to znamená pro budoucnost produkční podoby N Vision 74, jehož cena by snad mohla být nižší než v případě Biermannova snu, není jisté. Je otázkou, na kolik se změnilo uvažování vedení jihokorejské automobilky a jak je dokáže divize N ovlivnit. My bychom byli jednoznačně pro. Budoucnost divize N v každém případě vypadá slibně. Ano, i ona bude muset jít cestou elektrifikace, ale Wartenberg nevidí smysl ve velkých, těžkých SUV s hromadou výkonu. Od modelů N očekává agilitu a nádech závodního pocitu z řízení.