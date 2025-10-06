Martin Vaculík a BMW i3 REX: Levný elektromobil s nekonečným dojezdem
Ve své době bylo toto auto jako přízrak. Jak funguje BMW i3 po letech, uvidíte v dnešním videu.
Možná si pamatujete dvojici mých starších videorecenzí o BMW i3 - přelomovém elektromobilu z karbonu, plastu a hliníku z dob, kdy proti nim ještě nikdo nic neměl. Auto v roce 2013 předběhlo svou dobu a BMW projevilo obrovskou odvahu uvést něco takového do sériové výroby.
Věc v letech své produkce (2013 až 2022) považovaná za technickou kuriozitu se stává nejčastějším prvním elektromobilem Čechů. Většinou totiž velmi spolehlivě funguje, má nízkou degradaci baterií a hlavně nikdy nezrezne. I když třeba odřete blatník, můžete to nechat tak, pokud vám škrábance nevadí. Do plastu se hnědý mor nezakousne. Žádné ocelové díly nenajdete ani na podvozku - i zde je vše hliníkové.
Z celkem 250.000 vyrobených BMW i3 jich bylo 67.000 v provedení REX. To je dvojnásobná technická kuriozita - elektromobil s Range Extenderem. Ideál pro ty, kdo se většinou motají v okolí bydliště a jednou za čas vyrážejí na dlouhou cestu. Byť dvouválcová motocyklová šestistovka není rozhodně nejúčinnější spalovací motor, tak taková nouzová jízda na benzin vyjde na pět až osm litrů na 100 km. A není podstatně dražší než veřejné dobíjení pro ty, kterým se nevyplatí dávat některému z poskytovatelů měsíční paušál, a tudíž by za kilowatthodinu na stejnosměrné (takzvaně rychlé) nabíječce platili třeba 14 Kč. Prostě krátké jízdy, při nichž byste dnešní spalovací auto akorát ničili, zvládnete na benzin. A když jednou za čas vyrazíte dál, tak holt snesete, že každých 100 až 150 km musíte na chviličku přibrzdit na benzince a napustit do malé přední nádržky 8,5 litru benzinu.
Ve videu vysvětluji, že spalovací motor s 647 kubickými centimetry od značky Kymco (která jej dodávala pro skútr BMW C 650 GT, kde dával 44 kW) nemá žádné přímé spojení s koly, ale pouze výkonem 25 kW elektrických (max. 28 mechanických) dobíjí baterku. A že jej můžete nastartovat manuálně při nabití po 75 procent, nebo se při poklesu na 8 procent nastartuje sám. A že si baterka udržuje rezervu, aby elektrický motor mohl i nadále na chvíli vyvinout plných 125 kW a spalovací jí znovu došťouchá, až zpomalíte.
Slovní spojení prodlužovač dojezdu budí v lidech mylnou představu, že je to třeba jen o 100 km a pak musíte nabíjet. Nikoliv, můžete jet na benzin přes celou Evropu, pouze budete často tankovat. Pokud tak máte možnost domácího nabíjení, představuje pro vás BMW i3 REX zcela unikátní možnost, jak využít výhod elektromobilu, ale uniknout z leckdy nepříjemných témat veřejného nabíjení.
Ve dnešním videu si podrobně představíme funkci unikátního vozu, s nímž jsem si osobní zkušenost udělal až právě teď - jako novou jsem tuto variantu s pomocným motorem nikdy půjčenou neměl. Velmi mě tak překvapila hlučnost, kterou jsem čekal někde na úrovni Fiatu 126P Maluch. A ono vůbec. Pohodlně se posaďte a udělejte si vlastní názor.
Následovat budou ještě další videa. Ve druhém se zaměříme na specifické závady a spolehlivost i3 s prodlužovačem dojezdu. Ve třetím budeme zjišťovat, zda zapalovací svíčky a vzduchový filtr vydrží opravdu celou životnost vozu, jak tvrdí BMW v servisním plánu. A jak je na tom olej vypuštěný z reduktoru (převodovky) po 134.000 km. No a ve čtvrtém se budeme pídit, co bude, až životnost skončí. Vím totiž, že jsem minulými recenzemi poměrně dost přispěl k dovozu ojetých i3 do Čech a že kovohutě z nich žádnou radost mít nebudou.
