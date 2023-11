Martin Vaculík a ojetý Renault Talisman: Skvělou technikou ke smutnému konci

Talisman v roce 2015 nahradil jak slavnou lagunu, tak prapodivný kolos Latitude. V roce 2023 skončí bez náhrady i on. Má cenu o posledním z velkých renaultů přemýšlet?

Velké renaulty jsou na našich silnicích velmi rozšířené a spokojenost s nimi je ode zdi ke zdi. První laguna (1994 až 2001) tak byla fantastické, velmi pohodlné a se správnými motory (například osmiventilový dvoulitr) i odolné auto. Druhá přišla s obrovskou náloží nové techniky, ale v tak bídné kvalitě, že dnes většina veřejnosti hodnotí renault právě optikou šílené poruchovosti z krátkého období 2001 až 2005. A že třetí laguna (2007 až 2015), zejména s dieselem 2.0 dCi a sportovním podvozkem s natáčením zadní nápravy 4Control, je tajný tip na levné a spolehlivé auto, s nímž se skvěle svezete, to jsme psali už víckrát. Bohužel to víme až posledních pár let, neboť v testech nových aut jsme se nechávali odradit vrzajícími dveřními výplněmi i středovými panely a poskakujícími podvozky prvních dvou ročníků bez 4Controlu. Vůz, jehož přednosti nebyly zjevné na první pohled, nepřesvědčil ani zákazníky zklamané předchůdcem, takže po 2.350.800 ks první a 1.108.288 ks druhé vzniklo té třetí laguny už jen 351.384 kusů. Renault usoudil, že jméno je zostuzené a bude lepší jej opustit.

Ze dvou jeden

Ještě hůř si v Evropě vedl velký sedan Latitude, kterého se prodalo prachmizerných 14.547 kusů. Převlečený korejský Samsung SM5 byl opravdu nedůstojný pokus – zvlášť v očích těch, kteří si ještě pamatovali Renaulty 25 či Safrane.