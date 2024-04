Martin Vaculík a zadírání motorů 1.9 TDI: Jak zvrátit osud motorů TDI

Jednotky 1.9 TDI-PD v poslední evoluci z let 2006 až 2010 jsou na našich silnicích časté. Ve stínu stále složitější nové techniky je motoristé vnímají jako sázku na jistotu. Bohužel mnohé z nich v sobě mají časovanou bombu.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Sklony posledních vývojových verzí motorů 1.9 TDI-PD s kódy BXE (Euro 4 bez filtru) a BLS (Euro 4 s filtrem DPF) k fatální závadě na ojnici třetího válce jsou už součástí motoristické lidové slovesnosti. Však také i prevence je známá: „Sundej vanu a vyměň ojniční šrouby. Byly z výroby špatně dotažené, a tak se pak mohly natáhnout.“ To vám dnes řeknou i v autodílnách bývalého JZD.

Závada známá i neznámá

Jenže je těžké říci, zda to pomůže. Ztěžuje to nepravidelný výskyt závady. Aut, která postihla v záruce, bylo tak málo, že vyměnit těch pár motorů bylo levnější než vyhlašovat plošnou servisní akci. Nejčastěji se problém vyskytne při 150.000 až 200.000 najetých kilometrech, tedy již u druhých majitelů. Rozhodně však ne u každého kusu. Následně tedy nejde říci, zda výměna šroubů zabrala, či zda by se daný kus nezadřel ani tak.

Zadření vlastně není správné slovo. Pokud je zde nějaká pravidelnost, pak že zničené motory vypadají vždy stejně. Destrukce vždy na ojnici třetího válce. Na jedné straně přetržený šroub, na druhé zlomené ojniční oko. Samotná ojnice bývá obvykle zlámaná na tři kusy, díry v bloku, ložisková pánev, pokud ji vůbec najdete, vypadá jak kus zmuchlaného staniolu. Na ojničním čepu klikové hřídele bývá znát poškození, ale těžko říci, co bylo dřív.