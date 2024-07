Martin Vaculík zpovídá Víta Kocura ze ZF Engineering Plzeň: Náš elektromotor vydrží milión kilometrů!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Martin Vaculík vždy rád zkoumal automobilovou techniku a nejinak je tomu ve chvíli, kdy stále více nových modelů pohání elektřina. Zároveň Martin rád upozorňuje na příklady, kdy se zde v České republice něco zajímavého pro automobily vyrábí či ještě lépe vyvíjí.

Ze ZF Engineering Plzeň mu do podcastu přijel Vít Kocur - Koordinátor vývoje hardwaru elektrických pohonů. Věhlasná firma ZF, původně výrobce ozubených kol, dnes jeden z nejvýznamnějších dodavatelů automobilového průmyslu s velmi širokým portfoliem, se totiž v posledních letech zaměřuje právě na celé elektrické motory, jejich invertory a převodovky, kterým se v branži říká reduktor.

V hodinovém rozhovoru přišla řeč opravdu na vše: Jaké máme dnes základní konstrukce automobilových elektrických motorů, jaké mají přednosti a nedostatky. Jaké konstrukce se prosazují u elektrických nákladních aut, zda taková mají řaditelné převodovky, zda motory přímo v kolech jsou utopie, nebo už nacházejí někde využití.

Přišla řeč i na kontroverzní témata - proč jsou u elektromotorů rozdíly mezi špičkovým a trvalým výkonem, čím je vadnutí při delší zátěži způsobeno a co by musel konstruktér dělat, aby motor nevadnul. A proč jsou častá závada elektromobilů vadná ložiska a jakým způsobem firma ZF zajišťuje, aby na jejich motorech nezlobila. Pokud nechcete, aby vám ve vývoji automobilové techniky ujel vlak, určitě poslouchejte až do konce.