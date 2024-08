Maserati neprodáme! Stellantis si chřadnoucí klenot nechá. Zatím…

Carlos Tavares, šéf skupiny Stellantis, která zahrnuje například Citroën, Peugeot, Opel, Fiat, Jeep, Lancii nebo Maserati, před několika dny prohlásil, že ne všechny z celkových 14 brandů mají budoucnost zaručenou. Poroučet by se mohly značky, které nejsou dostatečně profitabilní. Nahnuté to může mít DS či Lancia, která ovšem před několika měsíci po dlouhé době představila novou generaci svého jediného modelu Ypsilon.

Mluvilo se také o Maserati, které mělo ještě před několika lety smělé plány. Jenže prodeje tradičního italského výrobce sportovně laděných aut dramaticky klesají. Jestliže loni za prvních šest měsíců Maserati prodalo 15.300 aut, letos je to za stejné období pouze 6500 vozů. Pro srovnání: jen v Česku bylo za stejné období registrováno 11.691 nových octavií.

Maserati se přitom může pochlubit docela mladých a širokým portfoliem. Vedle postarších a pomalu končících sedanů Ghibli a Quattroporte a velkého SUV Levante nabízí menší a relativně čerstvý model Grecale, nádherný supersport MC20 se střechou i bez ní a dvojici dvoudveřových cesťáků GranTurismo a GranCabrio. Přesto udržovat automobilku, která za půl roku prodá tolik auto, co konkurence za týden, proto nedává ekonomicky moc smysl.

Lancia Ypsilon • Lancia

O konci Maserati se neuvažovalo, reálnější scénář by zahrnoval prodej. Jenže kolik vážných zájemců by se našlo? V Evropě a ve Spojených státech asi žádný, tradiční italská značka by tak velmi pravděpodobně skončila u Číňanů, kteří jsou pro Itálii druhým největšími obchodními partnery.

Nyní se ovšem koncern Stellantis vyjádřil, že prodej Maserati nepřipadá v úvahu. Naopak znovu opakuje svůj „bezpodmínečný závazek k jasné budoucnosti Maserati jako jediné luxusní značky z celé skupiny“.

Automobilka v uplynulých letech vedle konvenčních verzí představila i elektrické alternativy modelů Grecale, GranTurismo a GranCabrio. Jenže investice do tohoto pohonu se kvůli slábnoucí dynamice růstu prodejů vozů s lokálně bezemisním pohonem nakonec nemusejí vyplatit. A to by mohl být další hřebíček do rakve značky s trojzubcem…