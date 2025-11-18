Předplatné
Volkswagen Amarok se mění v pána temnoty. Využívá jen silné motory a tmavé barvy

Edice Dark Label dává Volkswagenu Amarok úplně jinou tvář. Matná černá kola, zatmavená skla, detaily v tmavých odstínech a silné TDI nebo TSI motory z něj dělají pickup, který zvládne práci, ale neztratí se ani před sportovním centrem či na horách.

Pokud to máte do Německa kousek a pokukujete po Volkswagenu Amarok, ale běžná nabídka se vám zdá fádní, máte jedinečnou možnost pořídit si trochu speciální kousek. Automobilka zde nabízí model Amarok v edici Dark Label, kombinující silné motory s temnými barvami a sladěnými doplňky. Je určen těm, kteří potřebují pracovní nástroj, ale ve volném čase chtějí něco, co dobře vypadá a zároveň odveze jejich rozměrnější sportovní vybavení.

Amarok Dark Label charakterizují tmavé odstíny černé, modré a šedé kombinované s 20palcovými koly v matné černé. Barevně sladěná je také maska chladiče, ochrana podvozku, B sloupky, střešní nosiče, nášlapy, zadní nárazník, zpětná zrcátka, kliky dveří a nápisy na bocích. Celkový dojem „pána temnoty“ dotvářejí tónovaná skla včetně krytů světel a matné lišty kolem oken.

Znak V6 prozrazuje, že pod kapotou pracuje třílitrový vznětový šestiválec o výkonu 177 nebo 184 kW. Alternativou je zážehové TSI s objemem 2,3 litru a výkonem 222 kW. Pro Evropu je Volkswagen Amarok většinou spojený s připojitelným pohonem všech kol a redukcí. Nabídka pohonů je individuální dle trhu, to se týká i volby mezi šestistupňovým manuálem nebo desetirychlostním automatem. Amarok snese zatížení až 1,09 tuny a utáhne až 3,5 tuny. Jízdu usnadňuje až 25 asistenčních systémů a Matrix LED světla.

V interiéru vrcholné linie najdeme kompletně černé čalounění s koženým volantem a velurovými rohožemi s logem edice. Samozřejmostí je 12palcový infotainment kombinovaný s 12,3palcovým přístrojovým štítem a elektricky nastavitelným sedadlem řidiče. Cena startuje v přepočtu na 1.317.084 Kč.

Martin Vaculík a Volkswagen Amarok • Zdroj: auto.cz

Zdroj: Volkswagen I Video: Volkswagen

