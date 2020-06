Mazda láká na premiéru něčeho zajímavého. Máme se radovat?

Japonci vypustili do světa krátkou upoutávku, která kromě data nic zásadního neprozrazuje. Přesto alespoň maličko tušíme, o co by mohlo jít.

Mazda nás upozorňuje, že si v kalendáři máme poznačit datum 8. července letošního roku. Právě v tento termín totiž světu představí něco nového, co zatím zůstává zahaleno tajemstvím.

Napříč sociálními sítěmi se spekuluje o nejrůznějších variantách. Tou nejpravděpodobnější je příjezd Mazdy 3 s výkonnějším, turbem přeplňovaným benzinovým motorem. Něco takového ostatně naznačovali američtí dealeři automobilky už před pár týdny. Mazda by mohla využít třeba 2,5litrový čtyřválec, jenž v u nás nenabízeném SUV CX-9 produkuje 186 kW.

Američané před časem potvrdili, že v interním systému existuje informace o Mazdě 3 s dodatkem Turbo pro modelový rok 2021. Oficiální zatím není nic, prodejci nicméně uvádějí, že v souvislosti s touto jednotkou se hovoří výhradně o samočinné převodovce a pohonu všech kol.

Jestli vám přijde, že až podezřele často skloňujeme Spojené státy, máte pravdu. V souvislosti s novou motorizací se totiž hovoří hlavně o Americe (ostatně upoutávka se také objevila na oficiálním youtubovém účtu Mazda USA) a vůbec není jisté, jestli nějaký silný turbomotor k nám do Evropy přijede. Stále se zpřísňující emisní limity takovým agregátům zrovna dvakrát nepřejí…

Spekulací je však více. Hovoří se rovněž o další verzi motoru Skyactiv-X, jenž má kombinovat to nejlepší ze vznětových a zážehových motorů. Jeho další evoluce má prý být mnohem více podobná turbodieselům, informace o ní jsou ale zatím jen kusé. A stát se může rovněž to, že nám Mazda vytře zrak a překvapí něčím docela jiným. Ostatně by to nebylo poprvé. Uvidíme, odpovědi na tyto otázky se dozvíme už za pár dní.