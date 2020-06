Dočká se Mazda 3 pořádného motoru? Dealeři naznačují příchod turba

Loni uvedená Mazda 3 generace BP nás v lecčems oslovila. Její design zraje jako víno, má krásný interiér, skvělé manuální řazení a umí parádně jezdit. Jenže ten poslední benefit poněkud omezuje nabídka motorů, v níž jednoduše chybí nějaká vrcholná verze. Návrat ostré Mazdy 3 MPS automobilka již dříve odmítla, přesto bychom se ale mohli pořádného agregátu dočkat. I když nechme se překvapit, zda naznačovaná silná verze dorazí i do Evropy.

O silnějším provedení Mazdy 3 totiž v tuto chvíli mluví jen američtí dealeři. Ti pod rouškou anonymity potvrzují, že v interním systému se v nabídce pro modelový rok 2021 objevuje něco, co se nazývá Mazda 3 HB PP Turbo.

Co to přesně znamená, není v tuto chvíli jasné. Jen to, že daná specifikace bude nabízena výhradně se šestistupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol.

Přesto se ale spekulace rozjely naplno. Nejčastěji se hovoří o tom, že by zkratka PP mohla znamenat Performance Package, alias výkonnostní balíček. To by naznačovalo, že se Mazda 3 konečně dočká silnějšího provedení, o němž její fanoušci volají snad už jejího debutu.

V tuto chvíli ale není jasné, jaký přeplňovaný motor by se pod kapotou „turbo trojky“ objevil. Spekuluje se totiž třeba o tom, že by mohlo jít o přeplňovaný čtyřválec o objemu 2,5 litru, známý z u nás nenabízeného SUV CX-9, v němž poskytuje 186 kW. To by ale zřejmě vylučovalo jeho nasazení na evropských trzích. V tuto chvíli totiž vůbec není jasné, zda se této Mazdy 3 s přeplňováním dočkáme také u nás.

Možností je ale vícero. V USA v tuto chvíli pro trojku není nabízena vznětová osmnáctistovka, která turbodmychadlo rovněž má. Navíc se spekuluje o příchodu dalšího motoru „Skyactiv-X,“ tedy jednotky kombinující princip vznětového i zážehového motoru. A co když ten místo dnešního 2.0 Skyactiv-X s kompresorem vsadí právě na turbodmychadlo? Zvlášť, když se mluví o tom, že tento Skyactiv-X bude mít tentokrát blíže k turbodieselům...

Nechme se překvapit, nejpozději za pár měsíců bychom se měli dozvědět více. Pak už jen budeme doufat, že se takové varianty dočkáme také u nás. Na českém trhu je totiž v tuto chvíli motorová nabídka pro Mazdu 3 značně omezená - čítá jen ryze benzinový atmosférický čtyřválec 2.0 Skyactiv-G (90 kW) a zmíněný unikátní 2.0 Skyactiv-X (132 kW). Vznětové 1.8 Skyactiv-D na českém trhu skončilo kvůli nízkému zájmu.