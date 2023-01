Mazda MX-5 nikdy nezemře, slibuje značka. Technika nástupce se přesto musí změnit

Dobrou zprávu máme hned na úvod. Generální ředitel evropského vedení Mazdy Martijn ten Brink potvrdil, že současnému sporťáčku MX-5 nehrozí konec kvůli zpřísňujícím se emisním limitům či legislativě, značka jej ve své paletě ponechá i nadále. Navíc se prý můžeme těšit na další aktualizace, díky nimž udrží aktuální generace krok s moderními trendy.

Potvrzen byl i nástupce Mazdy MX-5, i když nutno říct, že v tomto směru už je Martijn ten Brink opatrnější. „Jak zůstat věrni konceptu tohoto vozu a přenést jej do nové generace technologií? To zatím není rozhodnuto. Už teď ale mohu říct, že Mazda MX-5 nikdy nezemře,“ ujistil fandy sportovního kupé a roadsteru šéf značky s tím, že nová generace bude muset „jít s dobou“.

Co přesné to znamená? To zatím zůstává velkou neznámou. Je takřka jisté, že bez nějaké formy elektrifikace se MX-5 do budoucna neobejde. Vystačí si s mild-hybridem? Nebo dojde na čistokrevný hybrid? Případně se Japonci splaší a udělají z kultovního modelu rovnou elektromobil? Na odpovědi si musíme ještě nějaký čas počkat.

Během bruselského autosalonu diskutoval ten Brink také s designérským týmem Mazdy. Zaměřili se prý především na aerodynamickou účinnost, která je vzhledem k současným restrikcím a předpisům klíčová. A Japonci chtějí být připraveni, až v roce 2025 dorazí jejich zcela nová elektrická platforma.

„Jak vkročíme do nové éry? To je otázka, se kterou teď náš designérský tým pracuje. Těším se na naše další vozy. A nemusí to být nutně SUV nebo crossovery,“ dává lídr evropského zastoupení naději těm, kteří ještě trendům zvýšených aut nepropadli.

Zároveň přiznává, že Mazda je coby menší automobilka nucena přistupovat ke svému portfoliu jinak než obrovské koncerny. „Musíme být úspěšní v Japonsku, Austrálii, USA i Evropě. To je pro menšího výrobce obrovská výzva. Zatímco ostatní mohou psát jiný příběh pro Evropu a Severní Ameriku, náš příběh je stejný po celém světě,“ dodává ten Brink.