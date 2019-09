Mazda potvrdila premiéru svého prvního elektromobilu

Automobilka Mazda oficiálně potvrdila, že na říjnovém autosalonu Tokyo Motor Show 2019, který začíná od 23. října, představí svůj první masově vyráběný bateriový elektromobil. Automobilka sice prozatím nezveřejnila žádné grafiky ani technické parametry, v tiskové zprávě však uvádí následující:

„Zcela nový elektrický model bude třetím přírůstkem do nové generace nabídky automobilky. Vyvíjen v souladu s filozofií Mazdy zaměřenou na člověka a maximálně využívající výhod technologie elektrických pohonných jednotek, nabízí řidičům výkon, který si budou moci užívat bez námahy a z celého srdce.“

Podle informací ze zahraničí bychom se však měli dočkat vozu, který se má podobat prototypu e-TPV. Vyšší SUV by totiž mělo zajistit dostatek prostoru pro baterie, které mají být uloženy pod podlahou. Podle webu AutoExpress je navíc pravděpodobné, že elektromobil Mazda dostane i odlišný styling karoserie, aby se výrazně odlišoval do modelů poháněných spalovacími motory.

Pohonná jednotka by pak měla opět vycházet z prototypu e-TPV, který dostal baterie o kapacitě 35.5 kWh a elektromotor o výkonu 105 kW (143 k) s točivým momentem 264 Nm. Tento výkon by pak měl být přenášen přes jednorychlostní převodovku na přední nápravu.

Dojezd by se pak v takovém případě mohl pohybovat v rozpětí 193 až 241 km, čímž by ale Mazda zaostávala za svou konkurencí. Prozatím však vycházíme z parametrů, které nabídl prototyp e-TPV. Není ale vyloučeno, že produkční model dostane větší a výkonnější baterie, které by zajistily vyšší dojezd.

Palubní nabíječka pro domácí nabíjení z wallboxů by měla mít výkon 6.6 kW, chybět však nebude ani přípojka pro rychlonabíjení o výkonu až 50 kW. Do budoucna bychom se však mohli dočkat i systému na prodloužení dojezdu, který by měl pracovat na principu wankelova rotačního motoru. O jeho produkci se však zatím pouze mluví a dosud nebyla potvrzena.