Mazdu MX-5 čeká elektrifikace, má však respektovat její DNA

Ikonický roadster by měl do roku 2030 dostat některou z forem elektrifikace, která však bude respektovat důraz vozu na kompaktní rozměry a nízkou hmotnost.

Mazda v nedávné tiskové zprávě oznámila, že chystá masivní elektrifikaci své nabídky. Podle dosud zveřejněných informací plánuje do roku 2025 představit tři nové elektromobily, pět plug-in hybridů a pět klasických hybridů. Navíc se počítá i s využíváním tzv. mild-hybridní technologie, díky čemuž by měl jistou formu elektrifikace časem nabídnout každý model Mazdy. A to včetně roadsteru Mx-5.

To ostatně podle informací japonského magazínu Kuruma News potvrdil i Ichiro Hirose, šéf divize Výzkumu & Vývoje v automobilce Mazda, podle kterého bude nejprodávanější roadster na světě elektrifikován do roku 2030.

Hirose sice nezmínil, jaká forma elektrifikace Mazdu Mx-5 čeká, podle Kuruma News ovšem naznačil, že elektrifikace bude respektovat DNA Mx-5 jako lehkého sportovního vozu. S největší pravděpodobností se tak z Mx-5 stane hybrid, v tom nejlepším případě možná jen mild-hybrid.

Pokud by se totiž Mazda rozhodla pro mild-hybridní technologii, nemusela by se hmotnost vozu nijak dramaticky měnit. Mild-hybrid sice spalovacímu motoru vypomáhá jen minimálně, stejně jako se jen minimálně podepisuje na snížení emisí, ve srovnání s klasickým hybridem či plug-in hybridem je však jeho technika podstatně lehčí.

Takeji Kojima, další z představitelů Výzkumného & Vývojového oddělení automobilka Mazda, pak naznačil, že kromě hybridní technologie by Mx-5 mohla využívat také nové syntetické bio-palivo, do jehož vývoje automobilka investuje. I tato kombinace by tak automobilce mohla pomoci přiblížit se uhlíkové neutralitě, které plánuje dosáhnout do roku 2050.

Je navíc velmi pravděpodobné, že s v příštích letech, možná až příštím desetiletí, dočkáme i zcela elektrické verze Mx-5. Pokud se totiž populární roadster bude chtít udržet na evropských i japonských trzích, kde se poslední dobou kvapně utahují emisní kohouty, nebude mít jinou šanci.

Představitelé automobilky ovšem již v minulých letech uklidňovali veřejnost, že i v případě nucené elektrifikace budou vůz navrhovat tak, aby si udržel své kompaktní rozměry a nízkou hmotnost. Právě to by totiž měly být základy úspěchu modelu Mx-5.

Závěrem pak můžeme jen dodat, že při cca 10leté výrobním cyklu můžeme očekávat představení nové generace Mazdy Mx-5 NE někdy kolem roku 2024. Představení současné generace Mx-5 ND totiž proběhlo již v roce 2014.