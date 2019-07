McLaren připravuje další extrémní model Ultimate Series, tentokrát bez střechy

Podle informací, které získal britský Autocar od nejmenovaného zdroje přímo z automobilky, by připravovaná novinka měla být dalším modelem z řady Ultimate Series. Jeho výroba tak bude limitována nanejvýš na pár stovek kusů a v nabídce automobilky se zabydlí na samotném vrcholu – společně s modely Senna a Speedstail.

Ovšem zatímco Senna byl navržen především jako okruhový speciál na běžné silnice a Speedstail byl stvořen k elegantnímu překonávání extrémních rychlostí, chystaný speedster by měl řidiči dopřát radost z jízdy na jakékoliv silnici. Vedle dvou extrémních strojů by tak měl být ukázkou emocionálnější a zábavnější strany McLarenu, ačkoliv samozřejmě nabídne i sofistikovanou techniku, kterou je značka známá.

Jméno stroje zatím není známé, podle všeho by se ale mělo jednat o vůbec první otevřený silniční vůz, jaký McLAren svým zákazníkům nabídne. Cílit by přitom měl na stejný typ zákazníků, které oslovily modely Ferrari Monza SP1 a SP2 speedster, jejichž designu by se prý měl přibližovat.

Novinka by měla nabídnout „plynulejší“ interpretaci designového jazyka McLarenu, než na jaký jsme zvyklí. Svým způsobem by se tak mohlo jednat o opak ryze funkčního designu modelů Senna a Speedtail, který nabídne mnohem volnější a elegantnější linky. Interiér by se měl nést v duchu exteriéru a nastupovat by se mělo nízkoprofilovými dveřmi s otvíráním v tradičním stylu McLarenu.

Designový kontrast oproti modelu Senna by měl zákazníkům také naznačovat, že nový speedster byl navržen především pro radost z řízení na běžných silnicích, než k lámání okruhových rekordů. I tak by ale novinka měla nabídnout vysoký výkon, agilní ovládání a vysokou míru zpětné vazby. Radost z řízení by měla kromě jiného umocňovat i nízká váha, která by se díky absenci střechy a masivnímu použití karbonu mohla dostat pod 1198 kilogramů modelu Senna.

Pod kapotou se počítá s tradičním 4.0 litrovým twin-turbo motorem McLaren, který se obejde bez jakékoliv hybridní pomoci či jiné elektrifikace. Jeho výkon by se i tak měl pohybovat někde v rozmezí 720 koní modelu 720S a 800 koní McLarenu Senna.

Podobně jako Senna nebo Speedtail, i nový speedster by měl být limitovaným modelem. Podle informací zdroje Autocar plánuje automobilka vyrobit méně než 500 kusů, přičemž cena jednoho se prozatím odhaduje na 1,5 milionu liber (cca 48,9 mil. Kč). Novinka by mohla být představena v příštím roce a se zahájením produkce se počítá pravděpodobně až v roce 2021, kdy bude ukončena výroba 106 kusů modelu Speedtail.

A jak na spekulace reagovala sama automobilka? Ve vyjádření pro Autocar odmítl tiskový mluvčí cokoliv komentovat. V dalším dotazu, tentokrát od webu The Drive, však automobilka údajně připustila „jednání s potencionálními klienty o novém McLarenu Ultimate Series, který sdílí některé atributy s vozem, který Autocar popisoval.“