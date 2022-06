Mercedes-AMG One se předvedl v Goodwoodu, jeho závodní proměna je působivá

Nedávno oficiálně představený produkční Mercedes-AMG One se na Festivalu rychlosti v Goodwoodu předvedl v plné kráse i síle.

Kdekdo by mohl mít pocit, že vidět Mercedes-AMG One v pohybu vlastně není nic nového. Vždyť automobilka na jeho vývoji pracovala řadu let, jeho fotografie se objevovaly pravidelně a dokonce jsme viděli i pár videí. Teprve v Goodwoodu však automobilka předvedla produkční verzi, která se před veřejností rozhodla vytáhnout esa z rukávu.

Mnohé možná trochu zklamalo, že silniční supersport s technologiemi převzatými z Formule 1 nepředvedl na slavné trati maximum, tedy minimálně hned od startu. Řidič se ale rozhodl zaujmout publikum něčím trochu jiným.

Po svižném startu totiž za první zatáčkou zastavil, a před diváky přepnul vůz do závodního režimu. Veřejnost tak mohla poprvé naživo sledovat, jak vůz doslova spadl k zemi (vpředu o 37 mm, vzadu o 30 mm), vysunul zadní křídlo a otevřel klapky nad předními koly. Zkrátka parádní divadlo, během kterého se ze silničního stroje stal závodní speciál.

Po téhle krátké zastávce pak věci konečně nabraly ten správný spád. Řidič nechal rozezpívat vidlicový šestiválec, původně určený pro vozy Formule 1, a svižně se propletl klasickou tratí obloženou balíky se slámou. Zvuk vozu vzdáleně připomínal speciální monoposty, byla však škoda, že na krátké trati nemohl předvést své maximum.

Jak ostatně víme, motor AMG One je schopen točit až 11.000 otáček, a společně s elektromotory nabízí nejvyšší systémový výkon 782 kW. Při provozní hmotnosti 1.695 kg pak není překvapením, že akceleraci z 0 na 100 km/h zvládá za 2,9 sekundy a jeho maximální rychlost je až 352 km/h.

Vysokou stabilitu pak kromě designu karoserie a speciálního nastavení slibují také prvky aktivní aerodynamiky, které vůz předvedl také v Goodwoodu. AMG One tak nepřestává udivovat, to však platí i pro cenu. Ta se totiž měla pohybovat v přepočtu kolem 55 milionů korun za kus, přičemž výroba byla omezena na 275 kusů.