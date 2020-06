Mercedes-Benz CLA kupé 220 - Prémie pod milion?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Možná vás to překvapí, ale rodina kompaktních vozů s trojcípou hvězdou ve znaku zahrnuje už sedm členů. Na platformě MFA2 totiž stojí hatchback třídy A, třída A sedan, třída B, CLA kupé, CLA Shooting Brake, crossover GLA a až sedmimístné SUV GLB.

Kromě samotného počtu příbuzných modelů je zajímavá také skutečnost, že Mercedes vlastně nabízí dvě velice podobná auta - sedan třídy A a právě CLA kupé. Automobilka sice druhý uvedený vůz prezentuje jako čtyřdveřové kupé (samotné označení kupé je součástí jména modelu), ale to jsou spíš jen marketingové hrátky se slovy. Co se týče "funkce", oba mercedesy nabízejí více méně to samé.

Rozdíly to ovšem jsou, především v designu. CLA kupé na délku měří 4.688 milimetrů, široké je 1.830 mm a vysoké 1.439 mm. Sedan třídy A je dlouhý 4.549 mm, široký 1.796 a vysoký 1.446 mm. Rozvor mají oba vozy stejný - 2.729 milimetrů. Rozdíl v délce tedy způsobuje provedení karoserie, kterou u "kupé" uměle natahují převisy. CLA má také uhlazenější tvary s odlišnou, vzadu se plynule svažující linií střechy, inspirovanou klasickými kupátky. A přidává ještě bezrámové dveře.

Výsledkem je auto s poměrně výrazným designem, který v případě testovaného exempláře umocňoval nápadný (a bezpříplatkový) žlutý lak. Přesto nemohu říct, že by se mi CLA kupé vyloženě líbilo. Jde pochopitelně jen o můj subjektivní názor, ale moc mi neštimují už zmíněné dlouhatánské převisy karoserie. Také mi připadá, že CLA kupé potřebuje velká kola, aby vypadalo důstojně. I osmnáctky totiž působí v podbězích tak nějak zapadle.

Dva rámečky v zadním nárazníku, které mají imitovat koncovky výfuku, už snad ani nemá cenu řešit, v tom Mercedes není ani zdaleka sám.

Řekni mi vtip

Ještě než se vrhneme na interiér, podívejme se ještě na jedno srovnání se sedanem třídy A. Tentokrát cenové.

Ideální by bylo, kdybych mohl porovnat ceny testovaných motorizací, jenže to nejde. Provedení 220 s přeplňovaným zážehovým dvoulitrem a pohonem předních kol totiž v ceníku aktuálně nefiguruje. Přesněji řečeno, nefiguruje v cenících, k dispozici není nejen pro CLA kupé, ale ani pro áčkový sedan.

Tento 190koňový čtyřválec si aktuálně můžete objednat pouze s pohonem všech kol. Tak se tedy jukneme na něj. Zatímco CLA 220 4Matic kupé vyjde bez příplatků na 926.860 korun, sedan třídy A s totožným pohonným ústrojím stojí 897.820 Kč. Podobný cenový rozdíl najdeme také u ostatních motorizací.

A konkurence? Ke kompaktnímu stylovému Mercedesu má nejblíž BMW řady 2 Gran Coupé, jenže u něj je zatím omezená nabídka verzí, cenovou diferenci si tedy musíme demonstrovat na odlišných variantách.

Provedení 218i s přeplňovanou tříválcovou jedna-pětkou o výkonu 103 kW startuje na 689.000 Kč, CLA 180 kupé o výkonu 100 kW, také s přeplňovanou patnáctistovkou, ovšem čtyřválcovou, začíná na 722.370 Kč. Zapracovat do srovnání můžeme i nový sedan Audi A3. Provedení 35 TFSI, které pohání 1,5litrový čtyřválec s turbem o výkonu 110 kW, stojí nejméně 743.900.

Porovnat si pro zajímavost můžeme také turbodiesely. CLA 220 d kupé s dvoulitrem o výkonu 140 kW stojí minimálně 961.950 Kč, BMW 220d Gran Coupé se stejně výkonným dvoulitrem 906.100 Kč a Audi A3 začíná na 885.900 Kč. Pro audi je ovšem aktuálně k dispozici pouze 110kW vznětový dvoulitr s označením 35 TDI. A jen pro jistotu připomínám, že se u základních verzí zmíněných vozů může lišit rozsah základní výbavy.

Mercedes-Benz CLA 220

Ale teď už konečně nahlédněme dovnitř. Asi vás nepřekvapí, že CLA kupé vyznává stejnou filosofii jako řada A a ostatní příbuzné modely na platformě MFA2, což především znamená na první pohled působivě vyhlížející ztvárnění palubní desky - zvlášť, když je vybavena dvěma vedle sebe umístěnými velkými displeji s úhlopříčkou 10,25". Obrazovka multimediálního systému MBUX patří do standardní výbavy, digitální přístrojový štít se stejnou úhlopříčkou je za příplatek, samostatně stojí 13.885 Kč.

Zajímavě vypadají také výrazné turbínové výdechy ventilace (mohou být podsvětlené) a panel pro ovládání klimatizace, nacházející se pod nimi. Jenže delší používání vozu odhalí několik negativ. Lesklý klavírní lak například přitahuje nejen otisky prstů, ale také prach a pyl. A všechno tohle je na něm strašně vidět. Také se snadno poškrábe.

Panel s tlačítky klimatizace zase působí poměrně křehce, když na něj zatlačíte, lehce se hýbe a povrzává. Jinak se ale vnitřek Mercedesu povedl, materiály jsou obecně fajn, stejně jako zpracování. Oba displeje nabízejí vysoké rozlišení a velice jemné zobrazení, navíc si můžete vyhrát nejen s tím, jaké informace chcete vidět, ale i jak je chcete vidět.

Ovládání naštěstí není složité. Přístrojový štít obsluhují ovladače (zahrnující i dotykovou plošku) na levé straně volantu, pro pravý displej jsou vyhrazena tlačítka na pravé straně volantu. A kdyby vám to náhodou nevyhovovalo, obrazovka je dotyková, takže můžete použít prst. Nebo touchpad ve středové konzole. Ten mi však ze všech možností připadá jako ta nejhorší varianta, vyžaduje větší pozornost a podle mě všechno spíš komplikuje a brzdí.

Potom je tu ještě hlasové ovládání. A to zaslouží obdiv. Ne že by fungovalo stoprocentně, ale co všechno dokáže, je obdivuhodné. Autu například řeknete, že si přejete zvýšit teplotu klimatizace na 22 stupňů a ono to udělá. Umí také změnit barvu ambientního osvětlení, ukázat předpověď počasí, najít nejbližší fast food a mnoho, mnoho dalšího.

S hlasovou asistentkou můžete skoro až konverzovat a její odpovědi vás nezřídka překvapí, někdy i pobaví. Můžete ji také požádat, ať vám řekne vtip. Její strojovou češtinou vyřčená odpověď v duchu "promiň, ale moji konstruktéři jsou Němci" pak vtipem vlastně je i není.

A prostor? Vpředu bez výhrad, vzadu svažující se střecha omezuje místo nad hlavou. Dva dospělí s výškou do 185 centimetrů se však na zadní sedadla usadí v pohodě.

Zavazadelník nabízí slušný objem 460 litrů a poměrně snadný přístup. Lyžaře potěší zadní lavice dělená v poměru 40:20:40, což umožňuje naskládat zimní vybavení do kabiny.