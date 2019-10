BMW řady 2 Gran Coupé: Mnichovský konkurent Mercedesu CLA má v základu tříválec

Mnichovská automobilka dnes představila své prémiové čtyřdveřové kupé řady 2 Gran Coupé, se kterým poprvé vstupuje do segmentu prémiových kompaktních čtyřdveřových kupé.

Sláva klasických sedanů je sice na ústupu, prémiové vozy s karoserií Gran Coupé, tedy alespoň ve vyšších kategoriích, se však stále těší vysoké popularitě. BMW se proto rozhodlo nabídnout toto líbivé karosářské provedení i v segmentu kompaktních prémiových automobilů, kde bude soupeřit o pozornost především s Mercedesem-Benz CLA.

Hned na začátek je přitom třeba zmínit, že nová řada 2 Grand Coupé nemá nic společného s tolik opěvovaným BMW řady 2 Coupé, které je vybaveno pohonem zadních kol. Mnichovská novinka je totiž postavena na stejných základech, jako hatchback řady 1 a nové crossovery X1 a X2. V základu tak nabízí pohon předních kol, v nabídce však nebude chybět ani pohon všech kol xDrive.

Design novinky se inspiroval u čtyřdveřových sourozenců BMW řady 4, 6 a 8 Gran Coupé a měl by tak nabídnout odvážné, sportovní a emotivní tvary. Vzhledem k celkově menším rozměrům a základu s pohonem předních kol však neměli designéři tolik prostoru a ve výsledku působí nová řada 2 Gran Coupé poněkud vyšším dojmem, než jsme u čtyřdveřových kupé BMW zvyklí.

Co se rozměrů týče, novinka měří 4526 mm na délku, 1800 mm na šířku a 1420 m na výšku. Rozvor má hodnotu 2670 mm a kufr nabídce základní objem slušných 430 litrů. Zavazadlový prostor se však dá i zvětšit, a to sklopením sedadel dělených v poměru 40:20:40. Cestující na zadních sedačkách se pak oproti klasickému BMW řady 2 kupé mohou těšit na dalších 33 mm prostoru na kolena a nastupování i vystupování by mělo usnadnit zvýšení sedadel o 12 mm.

360p 720p REKLAMA

Společné kořeny s novým jedničkovým BMW se pak projevují i v kokpitu, který mají oba vozy společný. Na snímcích můžeme vidět například plně digitální přístrojový štít, 10,25palcovou dotykovou obrazovku infotainmentu, která je lehce natočená k řidiči, a chybět by neměl ani volitelný 9,2 palce velký barevný průhledový (Head-up) displej, který promítá všechny důležité informace přímo do zorného pole řidiče.

Jak už jsme u BMW zvyklí, systém infotainmentu pracuje na operačním systému BMW Operating System 7, který umožňuje ovládání pomocí ovladače iDrive, tlačítky na volantu, dotykem na velké obrazovce, hlasem nebo gesty, z nichž mohou být dvě přiřazena funkcím dle výběru uživatele. Součástí nabídky je i BMW Intelligent Personal Assistant, který reaguje na zvolání „Hey, BMW.“

Pod kapotou novinky se hned od začátku prodejů objeví tři pohonné jednotky. Základ bude představovat tříválec BMW 218i s výkonem 103 kW (140 k), zatímco naftový čtyřválec BMW 220d nabídne již podstatně zajímavějších 140 kW (190 k). Na vrcholu nabídky pak stane model M235i xDrive, který nabídne 225 kW (306 k), akceleraci z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy (4,8 s M paketem) a maximální rychlost elektronicky omezenou na 250 km/h.

V zámoří pak BMW nabídne ještě dvoulitrový čtyřválec BMW 228i xDrive, který nabídne 170 kW (231 k). S jeho nabídkou se však v Evropě nepočítá. Zážehové jednotky jsou vybaveny zážehovým filtrem částic, vznětová 220d pak dostala kromě filtru pevných částic ještě zádržný katalyzátor NOx a technologii selektivní katalytické redukce (SRC). Všechny motory tak splňují přísné emisní normy Euro 6d-TEMP.

Kromě trojice motorů si zákazníci budou moci vybrat i z trojice podvozků a převodovek. Kromě standardního podvozku, který by měl být sám o sobě dynamicky naladěn, nabídne BMW v příplatkové výbavě i M sportovní podvozek, snížený o 10 mm, nebo adaptivní podvozek s aktivně řízenými tlumiči.

Motorizace BMW 218i je standardně spojena s vylepšenou šestistupňovou manuální převodovkou, zákazníci si však mohou zvolit i propracovaný sedmistupňový automat Steptronic. Motorizace 220d a M235i xDrive pak dostaly upravenou převodovku Steptronic se zdokonalením v oblasti komfortu řazení i akustiky. Inteligentní konektivita umožňuje těmto dvěma automatickým převodovkám přizpůsobit strategii řazení plánované trase a jízdní situaci.

Chybět nebude ani bohatý výbava inteligentních bezpečnostních a asistenčních systémů, včetně varování před čelní srážkou nebo varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu s aktivním vracením do jízdního pruhu, které funguje v rozmezí rychlostí od 70 km/h do 210 km/h. Mezi volitelnými systémy pak nechybí systém pro aktivní udržování rychlosti s funkcí Stop & Go nebo výbava Driving Assist.